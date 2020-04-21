(بالفيديو) في إطلاق “مجهولين” النار عليهم .. مقتل متظاهر واصابة 2 آخرين وسط بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية وناشطو التظاهرات ، بمقتل متظاهر وإصابة اثنين آخرين بجروح ، اليوم الثلاثاء ، إثر إطلاق “مجهولين” الرصاص عليهم وسط العاصمة بغداد.

وكانت صدامات ، اندلعت اليوم ، بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب ، قرب ساحة الخلاني وشارع الخلفاء القريبتين من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقد تحدث ناشطو التظاهرات في بغداد ، عن ” مجاميع مدنية ” دخلت الساحة من الجهة التي تتواجد فيها قوات مكافحة الشغب ، وهاجموا المتظاهرين ، واطلقوا النار باتجاههم .

Firas W. Alsarray – فراس السراي ✔@firasalsarrai قمة الاستهتار والاجرام

كلاب سائبة تجول وتصول في التحرير

وتقمع المتظاهرين العزل سيقتصون منكم بسلميتهم

فصبرا جميلا

لا مفر من عدالة السماء

نسخة منه الى حومة العراق الموقرة اما المصادر الامنية ، فقد تحدثت عن من سمتهم بـ”مسلحين مندسين” أطلقوا النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني ، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين بجروح فيما ردّ المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليهم، دون تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة.

وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، اليوم الثلاثاء، عقب عودة الحركة جزئياً إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجوال كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي كورونا ، كما تزامن التجمع مع الحديث عن قرب موعد عقد جلسة للبرلمان للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، والمرجح الالاسبوع المقبل .

ووفق الإجراءات الجديدة، فإن الحظر سيكون جزئيا، حيث يتاح للسكان التجوال نهارا من 6 صباحا حتى 7 مساء، بدءا من اليوم الثلاثاء 21 ابريل / نيسان وحتى 22 مايو/ أيار المقبل.

ووفق تعليمات السلطات، فإنه لا يسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص لغاية 22 مايو/ ايار .

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، واكثر من 20 الف مصاب .

وتوقفت الاحتجاجات في 17 مارس/ آذار الماضي، مع فرض السلطات حظر تجوال للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 ، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ، ومحاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة نزيهة .