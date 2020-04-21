تمديد حظر التجوال شمال وشرق سوريا وانفجار في انبوب نفطي بريف قامشلو

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، اليوم الثلاثاء ، تمديد العمل بقرار حظر التجوال إلى غاية الأول من مايو/ أيار المقبل ، وذلك لمنع انتشار وباء “كورونا” في المنطقة.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان تمدد فترة حظر التجوال بسبب جائحة كورونا لعشرة أيام اخرى بدءا من صباح يوم الأربعاء 22/4/2020 ولغاية 1/5/2020 “.

ولم تعلن الإدارة الذاتية تسجيل أية إصابة بالوباء حتى اللحظة وسط مخاوف من انتشاره في المنطقة.

إلى ذلك، قام مجهولون، ليل الاثنين/ الثلاثاء ، بتفجير أنبوب لنقل النفط من حقول بريف قامشلو الى مصفاة حمص ، في بلدة تربه سبي بريف قامشلو الشرقي، ما أدى لأضرار مادية كبيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.