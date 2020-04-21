رئيس الأركان الإيراني: ردعنا مصاصي الدماء وقرار العراق باخراج الامريكان ليس امرا صغيرا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الاثنين، أن إيران ردت في الوقت المناسب على إجراءات الأمريكيين وتصدت لتهديداتهم بقوة واقتدار.

وأشاد اللواء باقري، خلال المؤتمر العام لقادة قوى الأمن الداخلي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة “بجهود ومساعي قوى الأمن الداخلي في مختلف الأصعدة ومنها توفير الأمن للمواطنين ومكافحة تهريب المخدرات فضلا عن خدمة المواطنين في ظروف الأزمات كالسيول والزلازل وأخيرا أزمة كورونا”.

وأضاف رئيس الأركان الإيرانية أن “الردع أمام مصاصي الدماء كأمريكا والكيان الصهيوني ليس أمرا هينا”، مبينا ان “الدول التي تقوم بإثارة الحروب بدلا عن متابعة أمور شعوبها لم ولن تتجرأ على العدوان على بلادنا، ولم يقدروا على الهجوم على بلادنا إزاء استهدافنا لقاعدة عين الأسد بما يؤشر إلى قوة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقدراتها الرادعة”.

وأشار إلى عملية اغتيال قاسم سليماني من قبل أمريكا في محيط مطار بغداد، وقال إن “هذا العمل اليائس والانفعالي الذي قام به العدو باغتياله شخصا حل ضيفا على دولة اخرى ليس بالعمل الشجاع”.

وتابع “ان قواتنا المسلحة ردت بصورة مناسبة على ذلك كما أن الشعب العراقي ومحور المقاومة ردوا بقوة على عملية الاغتيال الغادرة هذه بحيث تمت المصادقة على إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان العراقي وهو امر ليس صغيرا”، لافتا الى انه “بعد اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، تمت متابعة قضية إخراج القوات الأمريكية من العراق في البرلمان العراقي وأن الحكومة العراقية تسعى من أجل تنفيذ القرار وسيتابع محور المقاومة تحقيق هذا القرار”.