رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التنسيق بين الكتل لتشكيل الحكومة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، خلال لقائه بالوفد الكردي ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح التقى في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، أكد خلال اللقاء على ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة”.

وشدّد رئيس الجمهورية على “أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة”.

بدوره، أكد الوفد الكردي “حرص حكومة إقليم كردستان على إيجاد تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية لكافة القضايا العالقة بما يرسخ التعاون والعمل المشترك من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها العراق”. وأشار الوفد أيضاً إلى أن اللقاء بحث “سبل مواجهة وباء كورونا المستجد، والتنسيق المشترك للحدّ من انتشار هذه الجائحة وضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وإسناد الكوادر الطبية”.