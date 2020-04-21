عالية نصيف: الشعب نفد صبره ولن يفلح من يعرقلون تمرير حكومة الكاظمي بالاختباء خلف أزمة كورونا

انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة محاولات جهات سياسية إفشال

التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، مبينة أن الشعب نفد صبره ولن يفلح المتحاصصون بالاختباء خلف أزمة كورونا .

وقالت في بيان اليوم :” ان الألاعيب التي يمارسها كبار

تجار السياسة ودعاة المحاصصة باتت مكشوفة ومعروفة لدى الشارع العراقي الذي نفد صبره ” ، مبينة :” أن بعض القادة السياسيين يظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً آخر، إلى درجة أن بعض من دعموا تكليف الكاظمي تنصلوا عنه اليوم بهدف الضغط عليه لينالوا حصتهم من الوزارات التي تدر

عليهم دخلا جيداً من التعاقدات والصفقات على حساب الشعب المسكين “.

وبينت نصيف :” اذا كان المعرقلون لتمرير حكومة الكاظمي

استغلوا الظرف الاستثنائي وأزمة كورونا، فالشعب بالمرصاد لمن يحاول تكرار سيناريو الفشل وإهدار الوقت، ونقول للمعرقلين كفاكم امتصاصاً لدماء الشعب، سيتخلى عنكم النواب الشرفاء ليلتحموا مع الشارع باتجاه تمرير الحكومة “.