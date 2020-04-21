قلق بعد فتح حظر التجوال الجزئي في معظم البلاد

عامر مؤيد

رحب مواطنون بقرار فتح حظر التجوال الجزئي، اليوم الثلاثاء، فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من انتشار مرض كورونا جراء هذا القرار.

هذا القرار واجه انتقادات عديدة كذلك من ناحية فتح الحظر جزئياً وليس كلياً، متسائلين عن الفرق بينهما.

تساؤلات كثيرة طرحت بالأخص فيما يتعلق بعودة الحظر كليا يومي السبت والجمعة، في وقت طالب كثيرون بأهمية ايجاد آلية تمنع انتشار المرض وكذلك لاتؤثر على أصحاب الدخل المحدود.

ويعتقد الصحفي حارث رسمي في حديثه ل”المدى” أن خطوة رفع الحظر بطريقة جزئية له أسبابه، منها طول فترة الحظر الشامل إذ تجاوزت الشهر تقريباً، وهذا ما عطل عمل مفاصل الدولة بشكل نهائي

وأضاف أن السبب الابرز يعود الى عجز الحكومة العراقية عن تقديم حلول جدية للشرائح الذين تضرروا بالدرجة الأولى من الفترة الماضية”

وبين أن “فئات وشرائح كبيرة تعتمد على دخلها المتأتي من عملها اليومي، أما التزام المواطنين بشروط السلامة مثلاً فأعتقد تولدت معرفة ولو بسيطة باجراءات السلامة لدى الكثير خلال هذه الفتر”٠

وطالب رسمي الحكومة ببذل جهد إضافي حول ذلك حين تطبق رفع الحظر الجزئي منها مراقبة الحركة في الأسواق والأحياء الشعبية وتكثيف حملات الفحص الميداني ومراقبة من تم شفائهم.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أن يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحاً بدءاً من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الجمعة الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٠، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل التام

وقررت اللجنة الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص وكذلك السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصراً، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها.

كما استمر منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة.

وجاء قرار اللجنة بفرض غرامات مالية بحق المخالفين بعدم تطبيق شروط السلامة التي وضعتها اللجان في عدم لبس الكمامات او التجمعات.

ومن الناحية القانونية بفرض الغرامات يقول المحامي حيان الخياط في حديث ل”المدى” ان

قرارات خلية الازمة تستند لمواد قانونية واضحة في قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ والتي تتيح فرض الحجر الصحي وغيرها من الاجراءات.

وبين ان فرض العقوبات ليس من اختصاصها ولا يحق لها ذلك اذ ان لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، وبالتالي فان قراراتها واجبة الاتباع على ان لا تتضمن ابتداع عقوبات.

وذكر الخياط انه فيما يتعلق بمن يخالف هذه التعليمات وكيفية تعامل القوات الامنية معه فان قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ قد نص صراحة على تجريم ذلك في المادة (٢٤٠) وعليه يمكن للقوات الامنية الاستناد لهذا النص في القبض على المخالفين للحجر الصحي ومنع التجوال، والامر متروك لعدالة القضاء في تقرير مصيرهم بعد ذلك.

وذكر ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي في وقت سابق ان “اﻟﻌﺮاق إذا أراد اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼل اسبوعين اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ، ﻓﻘﻂ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰام تام ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال”، واضاف “إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺤﺎﻻت الاصابات بالفايروس ﺳﻴﻌﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺘﺎم ﻣﺮة أﺧرى.