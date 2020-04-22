اجتماع “مهم” بين الكاظمي والقوى السياسية لحل خلافات على وزارات سیاسة

كشف مقرب من رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع مهم، عصر اليوم، بين القوى السياسية والكاظمي، لحل الخلافات على الكابينة الوزارية.

وقال المقرب من الكاظمي، انه “خلال اليومين الماضين، حصلت خلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف، على بعض الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة، ولهذا اليوم، سيكون هناك اجتماع مهم تشارك به كل القوى السياسية، للوصول الى اتفاق وتوافق لحل هذه الخلافات”.

وبين ان “الخلافات حالياً تتمركز على وزارات (الدفاع، الداخلية، النفط، المالية)، فكل قوى سياسية لها رأي خاص يتعلق بهذه الحقائب، كما ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، له أيضا رأي خاص بمن يشغل هذه الحقائب، التي تعتبر سيادية في حكومته”.