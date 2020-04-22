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الاعرجي: رسالة عبد المهدي جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة

اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان رسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة.

وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر”، إن “رسالة عبد المهدي، جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة”.

واضاف “بدأت الآن علامات اللادولة المتمثلة بالإنهيار الإقتصادي والمالي وآخرها الأمني بعد سيطرة احدى الفصائل على موقع مهم في المنطقة الدولية، كل ذلك من مسؤولية الأحزاب التي تُجامل بعضها البعض على حساب الدولة!”.

ووجه عبد المهدي، امس، رسالة إلى رئيسي الجمهورية، برهم صالح، والبرلمان، محمد الحلبوسي، داعيا جميع الأطراف إلى الاتفاق على حل وسط يمهد لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

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