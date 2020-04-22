الصحة: 15 محافظة لم تسجل إصابات

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل ٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد موزعات في بغداد والبصرة والمثنى، فيما خلت المحافظات الـ15 الاخرى من الاصابات.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مختبرات الصحة سجلت ٢٨ إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ مدينة الطب: ٨، البصرة: ١١، المثنى: ٢”. وأشارت إلى أن “حالة وفاة واحدة سجلت في بغداد/ الرصافة، بينما بلغت حالات التعافي ٥٣ حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٣، بغداد/ الكرخ: ٤، النجف الأشرف: ١٤، السليمانية: ٣، اربيل: ٩، دهوك: ٣، البصرة : ٤، واسط: ١٠، بابل: ١، الديوانية: ١، ذي قار: ١”. وبذلك، يصبح مجموع الإصابات ١٦٠٢ بينها ٨٣ وفاة و١٠٩٦ حالة شفاء، وفق أرقام الوزارة. الى ذلك تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور زحامات مرورية شديدة في العاصمة بغداد، وذلك خلال الساعات الأولى بعد رفع الحظر بشكل جزئي. وتظهر الصور التي التقطتها عدسة (المدى) ازدحام عشرات السيارات في مناطق وطرق متفرقة ببغداد، بينها جسر الجادرية وسط المدينة، إضافة إلى مدخل العاصمة من جهة محافظة ديالى. وعبر رواد مواقع التواصل عن مخاوفهم بشأن توسع فيروس كورونا، مطالبين الجهات المعنية بضرورة منع تلك الزحامات سواءً في الشوارع أو الأسواق وغيرها. وبالتزامن مع رفع حظر التجوال العام في العراق بشكل جزئي والسماح لبعض القطاعات باستئناف عملها خلال ساعات محددة، بدءاً من امس الثلاثاء.