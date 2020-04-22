بوثائق رسمية .. الحرس الثوري الإيراني ينفذ عملية في قلب الخضراء للتدخل في تشكيل الحكومة

ذكرت صحيفة عربية، اليوم الاربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني نفذ عملية استعراضية في قلب العاصمة، للتدليل على قدراته الكبيرة والإعلان عن نيته التدخل المباشر في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، إذا لم تسر على هواه.

وبحسب صحيفة “العرب” أن “الحرس الثوري الإيراني ارسل العشرات من عناصر مليشيات عراقية موالية له، في عربات شبه عسكرية مدججة بأسلحة متوسطة، إلى منطقة حساسة داخل المنطقة الخضراء، وأمرهم بالانتشار فيها انتظارا للأوامر، بعدما عرفوا عن أنفسهم بأنهم قوة خاصة تابعة لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، إحدى التشكيلات القوية في وزارة الداخلية”.

وذكرت المصادر للصحيفة إن “عناصر هذه القوة المجهولة انتشروا في موقعين داخل المنطقة الخضراء، تفصل بينهما مسافة صغيرة، الأول قرب دار ضيافة تابعة للحكومة العراقية، والثاني مجاور للسفارة التركية”.

وأضافت أن “هذه القوة، اصطحبت معها عددا من عجلات الدعم اللوجستي الخاصة بأغراض التخييم، وأفرغت حمولاتها في الموقعين، قبل تدخل الجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة”.

وتابعت “بعد اتصالات قام بها ضباط ميدانيون مع مراجعهم الأمنية، والاستفسار من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وسؤال جهات سياسية ومليشياوية عديدة، تكشفت التفاصيل بشأن تبعية هؤلاء الأشخاص، إذ تبين أنهم ينتمون إلى مليشيات كتائب حزب الله وسرايا الخرساني وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء”.

واشارت الى ان “اللافت، أن عناصر الميليشيات هؤلاء أبرزوا لرجال الأمن في الموقعين وثائق رسمية، تؤكد حصول شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني على حقوق استثمار هذين الموقعين، برغم وقوعهما في منطقتين حساستين، تضمان مؤسسات سيادية وسفارات دول مهمة، مثل الولايات المتحدة وتركيا”.