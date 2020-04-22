تشيلسي ينافس برشلونة وريال مدريد على أوباميانغ

يراقب نادي تشيلسي الإنكليزي مستقبل لاعب فريق آرسنال، بيير إيميريك أوباميانغ، في ملعب الإمارات تحسبًا لإمكانية التقدم بعرض للحصول على خدماته.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الجابوني مع الجانرز في عام 2021.

وحاولت إدارة آرسنال، منذ عدة أشهر، إقناع أوباميانج بفكرة التوقيع على عقد جديد ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق معه.

وتضاعفت حدة التكهنات حول مستقبل أوباميانج في الفترة الأخيرة، حيث ارتبط بخطوة الرحيل نهاية الموسم الحالي مع تواجده على رادار برشلونة وريـال مدريد ومانشستر يونايتد.

وحسب شبكة “بليتشر ريبورت” العالمية، فإن تشيلسي انضم إلى سباق المتنافسين على ضم أوباميانغ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن مسؤولي تشيلسي يراقبون آخر تطورات مستقبل أوباميانج مع كتيبة مايكل أرتيتا في الوقت الحالي، تحسبًا لإمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المرتقب.

وأشارت إلى أن سعر بيع لاعب بوروسيا دورتموند السابق قد يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.