تطهير 5 آلاف كم بعملية عسكرية شمالي ديالى

أعلن الحشد الشعبي، تطهير “آلاف الكيلومترات” خلال عملية امنية مشتركة شمال شرقي ديالى. وقال آمر اللواء 24-حشد شعبي في محافظة ديالى العقيد أحمد السعدون، ان “قوات من اللواء وبالاشتراك مع الألوية الرابع و23، ونداء ديالى في الحشد الشعبي، والصنوف الساندة من الفرقة الخامسة في الجيش العراقي والشرطة العراقية، شنت عمليات امنية واسعة في حوض الوقف (17 كم شمال شرقي بعقوبة)،

شملت مناطق شمال زاغنية وزور الكبه والمناطق المحيطة بها واطراف قرية ابو كرمة”، مبينا ان “العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة”.

وأضاف السعدون أن “العملية اسفرت عن تطهير آلاف الكيلومترات من المناطق الزراعية من الجيوب الارهابية وتفجير عدد من العبوات الناسفة وتفكيك عدة منازل مفخخة كانت تستخدم كمأوى للعناصر الارهابية في تلك المناطق”، مبينا ان “الهدف من العملية تأمين المناطق المذكورة بالكامل وإعادة بقية النازحين الى مناطقهم”.

بدوره، أعلن مسؤول الاعلام في الحشد الشعبي صادق الحسيني، نتائج عملية الوقف العسكرية في شمال شرقي ديالى، مشيرا الى تمشيط 5 آلاف دونم وتدمير مضافات ارهابية.

وقال الحسيني، إن “عملية الوقف العسكرية والتي انطلقت في حوض الوقف (24 كم شمال شرقي بعقوبة) بمشاركة الوية الحشد الشعبي حققت نتائج مهمة أبرزها تدمير 5 مضافات لداعش الإرهابي واعادة الانتشار ومسك المناطق وتمشيط اكثر من 5 آلاف دونم من البساتين والاراضي الزراعية”.

وأضاف الحسيني، أن “3 اهداف للعملية العسكرية هي، انهاء خلايا داعش وتأمين البساتين لاعادة مئات الاسر النازحة بالاضافة الى درء مخاطر الارهاب عن 12 قرية ضمن الوقف، والتي عانت خلال الاشهر الماضية من تكرار الاعمال الارهابية وسقوط ضحايا”.

وكانت قوات من الحشد الشعبي وتشكيلات ساندة لها انطلقت صباح الاثنين في عملية واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي في الوقف بمحافظة ديالى.

الى ذلك، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانًا بشأن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين في محافظتي ديالى وكركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أن “أحد مقاتلي لواء المشاة التاسع عشر، استشهد، بعد تعرض من قبل عناصر إرهابية في قرية المحبوبية بقضاء خان بني سعد ضمن قاطع عمليات ديالى”.

وأضافت: “وقد توجهت قوة إلى مكان التعرض وعند وصولها انفجرت عبوة ناسفة، ما أدى الى استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح ضابط ومقاتل”.

وأكملت: “أما ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، فقد جرح أحد منتسبي لواء المغاوير الرابع بالشرطة الاتحادية بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش في منطقة طويلعة بقضاء الدبس”. وأردفت: “في حين استشهد أحد عناصر الشرطة الاتحادية والمنسوب إلى الفرقة الخامسة، بإطلاق نار مباشر أيضًا من قبل عناصر داعش في منطقة مريم بيك بناحية الرَّشاد”.