جرحى من الامن العراقي بتفجير في متنازع عليها خلال عمليات ضد داعش

اصيب خمسة منتسبين امنيين يوم الاربعاء بانفجار عبوة ناسفة خلال عملية ضد داعش في منطقة نارين باطراف قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل بغداد والتابع حاليا لمحافظة ديالى.

وقال مصدر امني ” ان عبوة ناسفة انفجرت في منطقة “نارين” في اطراف قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة مستهدفة دورية امنية ما اسفر عن اصابة 5 عناصر من الدورية دون تأكيدمن حجم الاصابات”.

واضاف” ان قوة امنية نقلتهم الى احد المراكز الطبية لتلقي العلاجات وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم”.

وفي سياق متصل اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تدمر اربعة مضافات لعناصر داعش الارهابي بعملية أمنية ضمن قاطع ناحية العبارة شمال مدينة بعقوبة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان تلقت “شفق نيوز” نسخة منه، إن ” قوة أمنية من افواج طوارئ ديالى الثامن والتاسع والنموذجي وقسم مكافحة المتفجرات وقسم الاتصالات وقسم الكلاب البوليسة وفريق الجهد الهندسي، شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين ضمن قاطع ناحية العبارة”، مضيفا ان “العملية تهدف لتأمين القرى والبساتين في تلك المناطق لمنع تسلل العناصر الارهابية ومنعهم من ايجاد ملاذ أمن في المحافظة”.

وأضاف الشمري، ان “العملية اسفرت عن تدمير و حرق اربعة مضافات لعناصر داعش الارهابي تستغلها في تنفيذ عملياتها الارهابية واسفرت ايضا عن ضبط صاروخ ضد الدبابات”.