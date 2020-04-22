حملة اعتقالات واسعة تلاحق ناشطي تظاهرات الناصرية

ذي قار / حسين العامل

امهل متظاهرو ساحة الحبوبي بالناصرية مساء يوم الاثنين (20 نيسان 2020) القوات الامنية 24 ساعة للإفراج عن الناشطين الذين تم اعتقالهم ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها القوات الامنية مؤخرا، فيما اتهموا عددا من القيادات الامنية باستغلال الاجراءات الاحترازية التي يتخذها المتظاهرون للوقاية من وباء الكورونا لخلق حالة من التوتر والتصعيد.

وقال الناشط المدني عقيل الزاملي لـ(المدى) ان “القوات الامنية اخذت تشن حملة اعتقالات ومداهمات لدور الناشطين في تظاهرات الناصرية وقد اعتقلوا يوم الاثنين الناشط علي حسن (ابو سيف) من امام داره في منطقة شارع عشرين”، واضاف ان “مفارز من القوات الامنية داهمت كذلك دار الناشط شيخ عامر الخفاجي في ناحية الغراف والناشط كرار ياسين في الناصرية ولم تتمكن من اعتقالهما”.

واوضح الزاملي ان “هناك محاولات من قبل القوات الامنية لتحجيم التظاهرات عبر استهداف الناشطين فيها”، مبينا ان “القوات الامنية تحاول استغلال الاجراءات الاحترازية و خشية المتظاهرين من انتشار وباء الكورونا لتشن حملة اعتقالات ضدهم”.

واعرب الناشط المدني عن “استنكار المتظاهرين وادانتهم لحملة الاعتقالات التي تشنها القوات الامنية والتي تستهدف متظاهرين معروفين بسلميتهم ومواقفهم الوطنية”، مؤكدا ان الحملات القمعية لن تنال من المتظاهرين والتظاهرات التي ستعود اقوى بعد الخلاص من وباء الكورونا.

وفي غضون ذلك اصدر المتظاهرون في ساحة الحبوبي بيانا يستنكر حملة الاعتقالات وامهلوا القوات الامنية 24 ساعة للإفراج عن المعتقلين، ملوحين بدعوة جميع المتظاهرين للالتحاق بساحة الحبوبي وتنظيم تظاهرة ضخمة، وجاء في البيان الذي تلاه احد الناشطين وسط حضور جماهيري كبير في ساحة الحبوبي :

انه “لا يخفى على احد مدى التزام ثوار ساحة الحبوبي بالإجراءات الوقائية لجائحة كورونا والجهود الانسانية وحسب توجيهات خلية الازمة ووزارة الصحة وتوصيات المرجعية الرشيدة إلا ان الأجهزة الأمنية قامت باستغلال هذا الظرف الحرج حيث اقدمت على اعتقال بعض ثوار ساحة الحبوبي وبطرق تعسفية”، واضاف “وعليه نحمل السلطات الامنية وقادتها كامل المسؤولية وندعو الى ايقاف الاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين واطلاق سراح الثائرين السلميين الذين اعتقلوا وفورا”.

وتابع البيان “كما يمهل ثوار ساحة الحبوبي الأجهزة الامنية اربعا وعشرين ساعة لتحقيق ذلك وبخلافه سيكون لنا رد فعل من خلال دعوة كافة الثوار للالتحاق بساحة الحبوبي”.

وكان متظاهرو محافظة ذي قار حمّلوا يوم الاثنين ( 6 نيسان 2020 ) قائد شرطة المحافظة مسؤولية اغتيال الناشطة النسوية أنوار جاسم مهوس وأعمال العنف الأخرى التي تستهدف المتظاهرين، وفيما أكدوا مواصلة تظاهراتهم بصورة أقوى بعد الخلاص من وباء الكورونا، شدّدوا على التزامهم بحظر التجوال تفادياً لمخاطر انتشار والوباء .

وكان المحتجون في محافظة ذي قار، قد ندّدوا باستمرار عمليات الاغتيال للناشطين في تظاهرات ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، مطالبين بإيقاف مسلسل الاغتيالات ومحملين الأجهزة الأمنية مسؤولية تلك الحوادث، خاصة بعد اغتيال الناشطة أنوار جاسم مهوس وإصابة ولدها بجروح على يد مجموعة مسلحة .

وكان اتحاد الخيام الطلابية في ساحة الحبوبي قد أعلن في بيان له صدر يوم الجمعة (20 آذار 2020 ) عن تعليق نشاطاته الثورية والتفرغ للنشاطات الإغاثية والحملات التطوعية وجاء في البيان أنه “نظراً للظروف الراهنة التي يمرُ بها بلدنا ومحافظتنا بسبب تفشي فايروس كورونا ومن منطلق (الوعي قائد) وشعوراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه الشعب العراقي وتجاه إخواننا من الثوار والمعتصمين واستجابة لتوجيهات وإرشادات وزارة الصحة وخلية الأزمة قرر اتحاد خيام طلبة ذي قار المتكون من ثلاثين خيمة طلابية تعليق وجوده في ساحة الحبوبي وقتياً لحين انتهاء الأزمة الراهنة، ومنع أي تجمعات أو نشاطات طلابية في الساحة تجنباً لانتشار المرض بين الطلبة. ودعا الاتحاد الى الالتزام بحظر التجول والإرشادات الصحية والارتداء الدائم للكفوف والكمامات.

وكان ناشطو التظاهرات في ساحة الحبوبي قد اعلنوا يوم الخميس ( 26 آذار 2020 ) عن تشكيل 40 فريقاً تطوعياً لتقديم الدعم المجتمعي في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الغذائية وتعفير المنازل لمواجهة مخاطر انتشار وباء الكورونا، وذلك لاستكمال نشاط العديد من الفرق التطوعية التي انبثقت من ساحة الحبوبي منذ عدة أشهر وتبنت عدة برامج إغاثية وفنية وتوعوية وثقافية من بينها حملات لتنظيف وتزيين الشوارع والأماكن العامة من خلال مشاركة العشرات من الفنانين بأعمال الرسم على الجدران والقيام بأعمال صيانة وتأهيل الأرصفة وتنظيف الشوارع وتنظيم “بازارات” خيرية وندوات توعوية في المجالات الصحية والقانونية ولاسيما الحد من جرائم العنف وجرائم الابتزاز الالكتروني.

ومن جانبهم أعلن متظاهرو قضاء الشطرة في يوم الاحد ( 22 آذار 2020 ) تعليق نشاطاتهم الثورية والتوجه الى الفعاليات الإغاثية استجابة لنداء المسؤولية في الحد من مخاطر وباء الكورونا وجاء في البيان الذي أصدره المتظاهرون أنه “ومن منطلق أن الوعي قائدٌ وحفاظاً على سلامة الثوار وجميع المواطنين وسمعة الثورة المجيدة وتضحياتها العظيمة نؤكد تعليق عمل الأنشطة والفعاليات في الشطرة الثائرة والتوجه الى الأنشطة الانسانية منها”، مؤكداً “جهوزية الثوار التامة لأي عمل يخدم المواطنين في هذهِ الفترة الحرجة”.