خلافات حول الوزارات السيادية وتيار سياسي يلوح بالانسحاب من حوارات تشكيل الحكومة

اكد مصدر سياسي، وجود خلافات حول الوزارات السيادية بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفة الكاظمي، فيما اشار احد النواب الى ان تيار سياسي لوح بالانسحاب من حوارات تشكيل الحكومة.

وقال المصدر ان “الخلافات بشأن تشكيل الحكومة مستمرة”، مشيرا الى ان “هذه الخلافات تتركز حاليا على البرنامج الحكومي وعلى الوزارات السيادية وتسمية المرشحين لها، وهي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والتخطيط”.

واضاف ان “هناك رغبة سياسية كردية بالإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين بالمنصب”.

فيما اكد نائب في البرلمان ان “تيار سياسي مشارك بدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوح بالانسحاب من الحوارات”، لافتا الى ان “المحاصصة مسيطرة على مطالب الكتل.

وتابع ان “هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة التي لا تزال تصرّ على موقفها السابق لتشكيل الحكومة، وفق منهج المحاصصة، إذ إنها تطالب بشكل واضح بحصصها من الكابينة الوزارية”، مشدداً على “ضرورة تخلّي الكتل السياسية عن منهج المحاصصة، ومنح الكاظمي فرصة تشكيل الحكومة، والتمهيد لانتخابات مبكرة”.