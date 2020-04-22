خلال زيارته لناحية برطلة وقصبة كرلمس بقضاء وزير الهجرة :…

نرفض حدوث اي تغيير ديموغرافي في المناطق الاصلية لمكونات الطيف العراقي

عبر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عن رفضه لحدوث اي تغيير ديموغرافي بسبب النزوح والهجرة في المناطق الاصلية لمكونات الطيف العراقي في محافظة نينوى .

وقال سيادته خلال زيارته لناحية برطلة وقصبة كرملس التابعتين الى قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى ولقائه قائمقام قضاء الحمدانية عصام متي ومدير ناحية برطلة علي محمد فضلا عن راعي كنيسة برطلة للسريان الارثدوكس الاب يعقوب ساعدي شماس لبحث اوضاع العوائل العائدة ومتابعة الوضع المعيشي والاقتصادي لهم اضافة الى بحث الخطط الكفيلة لعودة العوائل المتبقية وكيفية التواصل بهم، ان ” واجبنا هو تثبيت المكونات في مناطقها وتشجيع النازحين على العودة من خلال اعادة الحياة الى المناطق المحررة، الى جانب توزيع منحة المليون ونصف المليون بينهم “.

وأشار الى ان ” جميع المناطق يجب ان تحافظ على طابعها الانساني والتعايش السلمي، كما نرفض التغيير الديموغرافي في جميع مناطق البلاد ” .

مؤكدا ان الحكومة بكل مفاصلها تسعى لاحياء هذه المناطق واعادة الاستقرار لها .

والتقى سيادته بعدد من العوائل العائدة واستمع الى متطلباتهم واحتياجاتهم خلال اشرافه على توزيع المساعدات الاغاثية بينهم .