سكرتيره: القائد العام اصدر امرا بايقاف انشاء سور بغداد

افتتح سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الثلاثاء، طريقا يربط ناحية الخيرات وقضاء الكرمة، فيما اشار الى ان القائد العام اصدر امرا بايقاف انشاء سور بغداد.

وقال البياتي ان “استكمالا للتوجيهات السابقة برفع المعاناة والحواجز عن كل منطقة الخيرات وما حدده سور بغداد الامني الذي فرض عام 2015، الا ان ما وجدناه طيلة الفترة السابقة ان السور كانت فيه فائدة ولكن بعد جهد قيادة العمليات الاستخباري والنوعي في مطاردة فلول داعش والارهاب وبعد ان اصبحت المنطقة مؤمنة، فقد اصبح وجود هذا السياج فيه غضاضة للناس”.

واضاف البياتي، ان “القائد العام للقوات المسلحة اصدر توجيها ان بايقاف انشاء سور بغداد وعدم التوسعة فيه والذي اصبح حاجز فصل مابين المكونات”، مشيرا الى ان “عمليات بغداد عملت اليوم بكل جهد مع ناحية الخيرات في محافظة الانبار وقائممقام الانبار بفتح فتحات في السور مابين ناحية الخيرات والكرمة حتى يستطيع الفلاح ان يتنقل بمحصوله يمينا ويسارا شمالا وجنوبا دون حواجز او معوقات”.

واكد “اننا وجدنا اليوم قائم مقام الانبار وناحية الخيرات وقائد عمليات بغداد والقيادات الاخرى يعملون بروح الفريق الواحد لنشر البهجة بين المواطنين حيث وجدنا زيادة في غلة المحصول بناحية الخيرات”، لافتا الى “اننا سبق ان رفعنا الكتل الكونكريتية وجعلنا منها بناكر ومستودعات لتحصين المحاصيل باقرب مسافة، وكان هنالك ارتياح من الفلاحيين لهذه الجهود ونريد ديمومتها للافضل”.

وبين البياتي، “اننا وعدنا قائد عمليات بغداد بان سيطرة الرعود وهي السيطرة رقم 30 سوف تفتح كي تكون الحركة لكل المواطنين والاهالي في منطقة الخيرات والرمادي تسير بانسابية عالية وبدون عراقيل”.