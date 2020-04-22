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صالح والحلبوسي يناقشان سبل نجاح تشكيل الحكومة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسبل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه بأن صالح، “استقبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد والتأكيد على ضرورة بذل الجهود للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي آمال العراقيين وطموحاتهم، وتحقق الإصلاحات المنشودة من خلال دعم رئيس الوزراء المكلف بهذا الشأن”.

كما تمت مناقشة الآليات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة المختصة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأهمية تضافر الجهود للحدّ من انتشار هذه الجائحة عن طريق اتباع توجيهات خلية الأزمة والنصائح الصحية العامة.

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