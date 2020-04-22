صحيفة امريكية: إيران تضغط من وراء الكواليس على الخارجية العراقية!

تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الأربعاء، عن ضغوط يتعرض لها العراق من قبل طهران بهدف إعادة فتح الحدود.

ونقلت الصحيفة في تقرير عن مصادر رسمية تأكيدها، أن “السلطات العراقية في بغداد والمحافظات تقاوم ضغوطا إيرانية تدفع باتجاه فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التبادل التجاري وزوار المواقع الدينية”.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، قوله إن “إيران تضغط من وراء الكواليس على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود”.

وكان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان أعلن الأسبوع الماضي أن “التخطيط بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران”.

لكن المتحدث باسم هيئة الحدود العراقية، علاء الدين القيسي قال للصحيفة، إن “معابرنا الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة تماما أمام حركة الركاب والتبادل التجاري وسيستمر هذا الإغلاق حتى إشعار آخر”.

وأغلق العراق حدوده مع إيران في اذار الماضي ضمن أجراءاته لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس تسجل في العراق تعود لطالب إيراني يعتقد أنه نقل الفيروس من مدينة قم الإيرانية إلى مدينة النجف العراقية حيث كان يتلقى دروسا في العلوم الدينية.

وتعد إيران إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا فى العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 80 ألف إصابة و5200 حالة وفاة، مع تسجيلها نحو 1400 حالة إصابة جديدة يوميا.