في أولى ساعات رفع الحظر.. العاصمة بغداد تشهد زحامات خانقة!

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، امس الثلاثاء، صور زحامات مرورية شديدة في العاصمة بغداد، وذلك خلال الساعات الأولى بعد رفع الحظر بشكل جزئي.

وتظهر الصور التي التقطتها عدسة (المدى) ازدحام عشرات السيارات في مناطق وطرق متفرقة ببغداد، بينها جسر الجادرية وسط المدينة، إضافة إلى مدخل العاصمة من جهة محافظة ديالى.

وعبر رواد مواقع التواصل عن مخاوفهم بشأن توسع فيروس كورونا، مطالبين الجهات المعنية بضرورة منع تلك الزحامات سواءً في الشوارع أو الأسواق وغيرها.

وبالتزامن مع رفع حظر التجوال العام في العراق بشكل جزئي والسماح لبعض القطاعات باستئناف عملها خلال ساعات محددة، بدءاً من امس الثلاثاء أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة أن يكون تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس “كورونا” بشكل تدريجي لمنع انتشار الوباء.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة الدولية، تاكشي كاساي، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، تابعته (المدى) إن “إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها، وينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس”.

وأضاف كاساي أن “عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس”.

ومساء يوم الاثنين بدأت القوات الأمنية ودوائر المرور بإعادة فتح الشوارع المغلقة في معظم مدن البلاد، وبينها بغداد، استعدادًا لفتح حظر التجوال جزئيًا، من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ابتداءً من يوم أمس ولمدة شهر تقريبًا، بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

ويأتي هذا استجابة لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بناءً على مقترحات قدمها وزير الصحة جعفر صادق علاوي، تشمل أيضًا السماح لبعض القطاعات الحكومية والأهلية، كالدوائر والمعامل والمصانع ومحال بيع المواد الكهربائية والهواتف النقالة وغيرها، بالعمل خلال ساعات رفع الحظر بنسب محددة من الكوادر.

وبموجب القرارات أيضًا، يتعين على الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم ارتداء الكمامات والقفازات، وإلا سيتعرضون لمساءلة قانونية.

وفي آخر تحديثٍ للموقف الوبائي الخاص بفيروس “كورونا” في العراق، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وذكرت الوزارة في بيان، (20 نيسان 2020) إنه “تم فحص (٢٩٠٨) نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٥٩٠٥٥)”.

وبشأن الحصيلة اليومية اشار البيان إلى أنه “سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد / الكرخ: ١

النجف الأشرف: ١

البصرة: ١٢

ذي قار : ١

المثنى: ٨

– الوفيات: لا يوجد

– الشفاء: ٣٤ حالة ، وكما يلي

بغداد/ الرصافة: ١٣

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب : ٤

النجف الأشرف: ٣

السليمانية: ٤

البصرة : ٥

واسط: ٣

مجموع الأصابات : ١٥٧٤

مجموع الوفيات: ٨٢

مجموع حالات الشفاء: ١٠٤٣

فيما أعلنت دائرة صحة النجف، الثلاثاء، فحص 80 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا”، لافتة إلى أنها لم تسجل أية إصابة جديدة يوم امس، وبهذا يبقى عدد الحالات المؤكدة بالمحافظة 284.

قالت الدائرة ببيان، إن “مختبر الصحة العامة في النجف قام هذا اليوم الثلاثاء بإجراء الفحوصات على 80 عينة لحالات مشتبه بها، من بينها 35 حالة ضمن خطة المسح العشوائي التي أجريت يوم أمس، في منطقة حي البراكية/في الكوفة، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود أي إصابة”.

وأضافت “وبذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:

284 حالة مؤكدة

221 شفاء

5 حالات وفاة”

ودعت دارة صحة النجف، جميع المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى، وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت، والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض”.