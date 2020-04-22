كرونا تسببت بملايين العاطلين عن العمل،

نعيم الهاشمي الخفاجي

وباء فيروس كرونا وان كانت الخسائر البشرية ليست بالمستوى العالي لكنها تسببت بفقدان ملايين الوظائف وتسبب الوباء في تصفير ميزانيات دول كبرى، شعوب أوروبا الغربية الجميع يستلم رواتب اذا توقفت المعامل والمصانع وتوقفت الحياة في كل الأسواق فمن أين يتم دفع رواتب في مليارات الدولارات؟ القطاع الخاص الحاكم في أوروبا وامريكا لديهم قوانين لأصحاب العمل، الموظف والعامل اذا توقف ١٤ يوما عن العمل يعتبر مطرود من وظيفته وعلى النقابات دفع الرواتب للعاطلين، أيضا أصحاب الشركات والمصانع والمحلات لديهم حق إعلان الإفلاس لكي يتم إسقاط ديونهم، في امريكا بلغ أصحاب المعامل والمصانع والسوبرماركتات……الخ الموظفين والعاملين في طردهم من العمل حيث ذكرت وسائل خبرية

ان هناك ثلاثون مليون مواطن أمريكي قد وصلتهم رسائل بانهاء خدماتهم في كل الولايات، سياسات ترمب في دفعه عبيده من حكام البترول في إغراق السوق العالمية والبترول ضد روسيا وإيران انقلب عكسيا وأطاح في سوق البترول الأمريكي وافلست مئات الشركات المحلية الصغيرة لإنتاج البترول الصخري، فيروس كرونا أظهر إلينا دول كبرى لا تملك أجهزة تنفس ولا تملك حتى كمامات وقاية وأظهرت حقيقة الرأسمالية المال اهم من الإنسان.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.