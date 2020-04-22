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كوردستان والصين تنفيان بيع مواد طبية في اسواق الاقليم

نفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء بيع مواد طبية ارسلتها جمهورية الصين الشعبية الى الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه وبعد نشر اخبار تزعم بيع الكمامات الطبية التي ارسلتها دولة الصين تم التحري عن الموضوع وتبين انه لم يتم ضبط اي قطعة من تلك الكمامات داخل الاسواق في الاقليم.

بدورها نفت القنصلية العامة للصين الشعبية في اقليم كوردستان تلك الانباء، داعية الى عدم التصديق بمثل هكذا اخبار “مضللة”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء زعمت ان وزارة صحة الاقليم وبالاتفاق مع القنصلية الصينية باعت الكمامات التي ارسلتها جمهورية الصين الشعبية الى كوردستان.

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