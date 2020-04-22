مسؤول عراقي أسبق يؤشر “علامات اللادولة”: فصيل يسطر على موقع مهم بالخض

عد نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، يوم الاربعاء، ما وصفه بعلامات اللادولة “بدأت الآن”، كاشفا عن سيطرة فصيل عراقي على موقع مهم في المنطقة الخضراء.

وقال الاعرجي في بيان، إن “رسالة عبد المهدي جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة؛ فقد بدأت الآن علامات اللادولة المتمثلة بالإنهيار الإقتصادي والمالي وآخرها الأمني بعد سيطرة احدى الفصائل على موقع مهم في المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء).

وأضاف “كل ذلك من مسؤولية الأحزاب التي تُجامل بعضها البعض على حساب الدولة”.

ودعا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أمس الثلاثاء القوى السياسية إلى إبداء المزيد من المرونة والوسطية لإنهاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مهدداً باتخاذ “موقف قاطع” خلال الأيام القادمة، جاء ذلك في رسالة مطولة موجهة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأعضاء مجلس النواب.