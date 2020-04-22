” معادلة التألق “

بقلم/ الدكتور ميثاق بيات الضيفي

“الإنسان يخاف فقط مما لا يعرفه… والمعرفة تتغلب على كل الخوف !!!”

ما زلت أعتقد أن أي طالب سيحصل على الكثير من المزايا إذا حاول أن يصبح أكثر نشاطًا وأن يتعلم التعبير عن أفكاره، بدلاً من إبقائها في نفسه، فأفكاره تستحق أن تكون معروفة وتحظى بالتقدير الملائم. لقد وجد الباحثين أنه في بيئة جماعية نموذجية ، تبدأ مساهمة المتقدمين في التقدير أكثر فأكثر، فيدرك الناس أنه على الرغم من أن المنشقين نادراً ما يتواصلون ، فإنهم دائمًا ما يعبرون عن شيء مدروس ، إذا قرروا التحدث. وبما أنك لا ترغب في المشاركة في المناقشات ، فحاول معرفة سبب عدم رضاك، وإذا فهمت سبب الخوف ، فسيكون من الأسهل

بالنسبة لك وضع استراتيجية للتغلب عليه، و تدريجيا سوف تتعلم التعبير عن أفكارك بالطريقة التي تريدها وتكون مريحة لك.

لماذا يبدو أحيانًا غير طبيعي بالنسبة لنا المشاركة الصوتية بالمناقشات والدروس؟ فيما يلي بعض الأسباب الشائعة:

لا أريد ارتكاب خطأ.

أنا لا أريد أن أقول هراء.

أفضل الاستماع جيدًا ، بينما يتحدث الآخرون.

لا وقت للتفكير في الجواب.

أخشى أنه عندما أفتح فمي ، لن أتمكن من نطق كلمة.

أنا أكره ذلك عندما ينظر الجميع إلي، لم أحب قط أن أكون مركز الاهتمام.

بعض ما ذكر أعلاه مرتبط بالخوف من المواقف المحرجة، فأنت تخشى أن تفعل شيئًا خاطئًا وتصبح تشعر بالعار، وهذا الخوف ليس من الضروري ان تعلك تخجل

فمعظم الناس يجربونها من وقت لآخر ، ولكن بالنسبة للبعض فهي صعبة بشكل خاص، وعندما يسيطر عليك الخوف ضع في اعتبارك انك أنت لست الوحيد وحاول التغلب على الخوف تدريجياً فعلى سبيل المثال ، ارفع يدك إذا كنت تعرف إجابة السؤال، وكلما فعلت ذلك كثيرًا ، كلما حصلت انتصارات صغيرة على نفسك ومع مرور الوقت سوف يصبح الأمر أسهل بالنسبة لك في المدرسة حتى لو كنت تعتقد الآن أن هذا مستحيل، وإذا كنت تواجه الخوف يوميًا في وجود عدد كبير من الأشخاص ويمنعك من فعل ما تريد ، أنصحك باستشارة اساتذتك في الكلية او الطلاب المتميزين في المراحل المتقدمة، ومع ذلك فكلما تحدثت بصوت عالٍ، كلما بدت بوضوح أكثر في إدراك أن إعطاء الإجابة الصحيحة أو “المثالية” دائمًا وتبرير توقعات الآخرين ليس ضروريًا، فترتبط بعض الأسباب المذكورة أعلاه على وجه التحديد بالسعي إلى التميز الذي يعاني منه العديد من الخجولين، وهذا سيف ذو حدين فمن ناحية يضمن الجودة العالية لعملك ، ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يمنعك من التحدث علانية ، لأنه ليس كل ما نقوله أو نفعله مثالي.

ان عدم الرغبة في التعبير عن الصوت لا يرتبط دائمًا بالخوف أو القلق أو الكمالية، ففي كثير من الأحيان ، لا يريد الخجولين التحدث دون جدوى والكثير ممن تحدثت إليهم يريدون من جميع الناس اتباع هذه القاعدة، على عكس المنطلقين “التفكير بصوت عالٍ” ، يفضل الخجولين التفكير أولاً ثم قول شيء ما، وان قدرتنا على التركيز بعمق على موضوع معين هي هدية حقيقية، ولكن عندما يتصل بنا المعلم بشكل غير متوقع ، فإننا نتجمد حرفيًا ، لأنه لم يكن لدينا وقت للاستعداد! وغالبًا ما نولي اهتمامًا كبيرًا بمحتوى وضوح إجاباتنا التي نفضل أن نبقى هادئين فيها ، بدلاً من التركيز على كل ما نحصل عليه، وفي بعض الأحيان بحلول الوقت الذي نقوم فيه بصياغة الإجابة المرغوبة ، تنتهي المناقشة.

الشيء الأكثر أهمية هو تهيئة ظروف مريحة للمشاركة في المناقشة، ففي بعض الأحيان يكون مجرد اتخاذ مكان الجلوس في القاعة بشكل مناسب هو الحل الامثل لتألق الطلاب كالجلوس في الصف الأمامي وهكذا فهو اثناء وقت الإجابة ، لم ير وجوه زملائه في الفصل ولم يتعرض للتوتر الشديد الذي ينشأ عادة تحت أنظارهم. ,الحقيقة هي أن أي شخص يشعر بالضعف عند مشاركة أفكاره مع شخص

ما، حتى الأشخاص الذين يبدون واثقين في أنفسهم يشعرون بالقلق مما إذا كانوا قد أجابوا بشكل صحيح، وبالتالي فإن المشاكل هي نفسها للجميع. ومن الأسهل بالنسبة للبعض أن يستجيب في الفصل بدلاً من التواصل مع أقرانه حول المواضيع اليومية.

ربما يكون هناك أولئك الذين يشعرون أنه من المستحيل التغلب على الخوف من التحدث في الفصل، ولكن كل شيء بعيد عن ذلك! فيمكنك هزيمته وفهم أنه أسهل بكثير مما يبدو، وبمرور الوقت يصبح من السهل عليك أن تجيب في القاعة الدراسية حتى أنك ستقع في حب موادك الدراسية وستحب المشاركة بالنقاشات داخل القاعة الدراسية وخارجها.

إذا كنت في كل مرة تقوم فيها بسحب يدك في القاعة الدراسية، يكون قلبك مستعدًا للقفز من صدرك ، فاعرف أنك لست وحدك! كثير من الناس يعانون من نفس الشيء ، ولكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون صامتًا باستمرار…

واهديك بعض النصائح لمساعدتك :

أجب أولاً/

إذا كان موضوع النقاش معروفًا مسبقًا ، فقم بالتخطيط لما ستقوله، وفكر في الإجابة ، وقم بتكوين رأيك وتعبير عن نفسك قبل أن تأخذ المناقشة منعطفًا غير متوقع.

تحديد متى وأين تبدأ/

متى يكون مناسبًا لك للدخول في مناقشة؟ قم بتطوير إستراتيجية وانضم إلى المناقشة عندما يكون ذلك أسهل لك، لا أحب الإجابة أولاً؟ لا بأس يمكنك استكمال أو تطوير فكر طالب آخر، أو ربما ترغب في طرح أسئلة استفزازية أو لعب “داعية الشيطان” (أي الدفاع عن وجهة نظر مختلفة عن رأي الأغلبية)؟ اختيار الدور الذي يناسبك.

استخدام الملاحظات/

إذا كنت خائفًا من أنك عندما تفتح فمك ، فلن تكون قادرًا على النطق بكلمة ، اكتب أفكارك على قطعة من الورق وتحقق منها إذا لزم الأمر.

الدردشة مع الاستاذ/

اذا كان لديك ما تقوله في الدرس ، لكنك لم تكن لديك الشجاعة لرفع يدك؟ إذا كنت قلقًا بشأن هذا الأمر ، بعد الدرس ، انتقل واذهب إلى الاستاذ واشرح الموقف، في الحقيقة ، وبين له إن الموضوع مثير للاهتمام وتستمع بعناية ، ولكن من الصعب عليك الانضمام سريعًا إلى المناقشة ، لذا فأنت متوتر وصامت.

مشاهدة زملائك في الفصل/

لاحظ عندما يكون واجابات الطلاب الآخرون خاطئة أو يستجيبون بشكل غير صحيح ، فلا أحد يهتم لان كل الناس يخطئون ، ويمكن فهم أخطائهم وغفرانها، وبعد أن فهمت هذا ، سوف تصبح أكثر استرخاء حول أخطائك، وسوف تفهم أنه إذا أجبت بشكل غير صحيح أو ارتعش صوتك قليلاً ، فلن يحدث شيء

سيء، وإذا أجبت بشكل غير صحيح ، فسوف يسأل الاستاذ ببساطة شخصًا آخر، غير ان الاهم انك ستكون شاركت وحاولت التميز.

البحث عن الدافع/

أفضل طريقة للبقاء على قيد الحياة في الجامعة هي الابتعاد عن شيء ما، وهذا لا يعني أن جميع الطلاب الخجولين والهادئين يجب أن يصبحوا قادة بين أقرانهم والترشح لرئاسة الفصل، لا شيء من هذا القبيل! انما فكر في ما هو مهم بالنسبة لك. وابحث عن الدافع في الموضوع والمناقشة والدراسة ولا تجعل نفسك رهينة للخوف والخجل فكل الذين امامك هم يخجلون وحتى ان انكروا ذلك، فكن شجاعا واجبر نفسك على الثقة لتتمكن من التحدث بحرية