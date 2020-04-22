م/ توضيح عن سفارة جمهورية العراق في اوكرانيا

م/ توضيح

بتوجيه من معالي وزير الخارجية وخلية الازمة العراقية المعنية بجائحة فيروس كورونا، وجه السفير العراقي المعتمد لدى اوكرانيا جميع موظفي القسم القنصلي في السفارة باستقبال اتصالات ابناء الجالية في اوكرانيا يومياً، لتسجيل اسماء وعناوين وارقام هواتف الراغبين بالعودة الى العراق، ليتسنى للسفارة بعد ذلك التنسيق مع خلية الازمة العراقية والخطوط الجوية العراقية لترتيب عودتهم الى العراق، لا سيما ان الجانب الاوكراني متشدد للغاية فيما يتعلق بمنح التصاريح الجوية لهبوط واقلاع اية طائرة من اراضيه ويفرض اجراءات غاية في التعقيد قبل منح التصاريح لاي دولة واي طائرة، ولم يستثني من تلك الاجراءات سوى الطائرات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على اراضيه.

ان السفارة على اتصال مستمر بالجهات الاوكرانية المعنية بالتصاريح الجوية وحركة الطائرات، حيث ارسلت السفارة اكثر من مذكرة رسمية الى الجهات الاوكرانية ترجوهم فيها السماح لهبوط الطائرة العراقية وتسهيل عودة العراقيين من كييف الى بغداد، لكن الجهات الاوكرانية لم ترد على مذكرات السفارة لغاية صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان 2020.

ومن الجدير بالذكر ان عدد العراقيين في اوكرانيا الراغبين بالعودة الى العراق بلغ 225 مواطناً حتى هذه اللحظة. وما زلنا بانتظار الرد الرسمي من الجانب الاوكراني لتحديد موعد معين لهبوط الطائرة العراقية ومن ثم اقلاعها من مطار كييف الدولي،

كون السفارة لا يمكنها باي شكل من الاشكال فرض موقفها على الجهات الاوكرانية المعنية بموضوع التصاريح الجوية، كون الموضوع شأن سيادي اوكراني مطلق.

عليه ولكل ما تقدم، نستغرب من احدى وسائل الاعلام التي تناقلت معلومات غير صحيحة، دون دليل او تدقيق بشأن موضوع البحث. راجياً من الاخوة الاكارم في وسائل الاعلام تحري الدقة في نشر المعلومات، كون السفارة بيت لجميع العراقيين وتستقبل اتصالاتهم على مدار الساعة وتقدم ما بستطاعتها تقديمه ضمن صلاحياتها المرسومة.

داعين الباري عز وجل ان يحمي العراق وشعبه والانسانية جمعاء من كل سوء، انه سميعاً مجيب.

سفارة جمهورية العراق في اوكرانيا

21 نيسان 2020