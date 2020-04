هذه هي مؤامرة كورونا ودور السيّد “بيل غيتس” فيها

يف تدرّبوا على الوباء في تشرين الأول عام 2019 ؟؟ !!

وكيف اتفقوا على اللقاح بعد أسبوعين من اكتشاف أول الحالات في الصين وقبل أسبوعين من إعلان منظمة الصحة العالمية للوباء كحالة طوارىء عالمية بلا مبررات علمية؟؟!!

كيف أعلنت منظمة الصحة العالمية كورونا كحالة طوارىء عالمية على 150 حالة فقط مناقضة لقواعدها العلمية؟؟!!!

البروفيسور ميشيل شوسودوفسكي

ترجمة: الدكتور حسين سرمك حسن

(الصورة رقم 1)

# خلفية

في 30 يناير 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) فيما يتعلق بالفيروس التاجي الجديد في الصين (2019-nCoV) المصنفة على أنها التهاب رئوي فيروسي.

تمحور تفشي الفيروس في ووهان ، وهي مدينة في شرق الصين يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة.

في الأسبوع السابق لقرار 30 يناير ، “أعربت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية” عن وجهات نظر متباينة. كانت هناك انقسامات واضحة داخل اللجنة. في 30 يناير ، تم اتخاذ قرار بعيد المدى دون دعم رأي الخبراء في وقت كان تفشي الفيروس التاجي فيه يقتصر على البر الرئيسي للصين.

كانت هناك 150 حالة مؤكدة خارج الصين ، عندما تم اتخاذ القرار. 6 في الولايات المتحدة ، 3 في كندا ، 2 في المملكة المتحدة ، إلخ.

150 حالة مؤكدة بين سكان الأرض الذين يزيدون عن 6.4 مليار نسمة (سكان العالم 7.8 مليار ناقص 1.4 مليار في الصين(

ما هو خطر الإصابة بالعدوى؟ عمليا صفر.

لم تعمل منظمة الصحة العالمية على طمأنة الرأي العام العالمي وتنويره. بل على العكس تمامًا: تم إطلاق “جائحة الخوف Fear Pandemic” بدلاً من طوارئ الصحة العامة الحقيقية ذات الاهتمام الدولي (PHEIC).

وقد استمر الذعر وعدم اليقين من خلال حملة التضليل الإعلامي المُصمّمة بعناية.

أدّى هذا على الفور إلى الاضطرابات الاقتصادية ، وأزمة في التجارة والنقل مع الصين أثّرت على شركات الطيران الكبرى وشركات الشحن. تم إطلاق حملة كراهية ضد الصينيين العرقيين في الدول الغربية ، أعقبها انهيار أسواق الأسهم في أواخر فبراير ، ناهيك عن الأزمة في صناعة السياحة مما أدى إلى إفلاس عدد لا يحصى من الشركات.

تعقيد هذه الأزمة وآثارها يجب معالجتها وتحليلها بعناية.

ما نتعامل معه هو “الحرب الاقتصادية” المدعومة بتضليل وسائل الإعلام ، إلى جانب النية المتعمدة من إدارة ترامب لتقويض الاقتصاد الصيني. لا تقتصر الاضطرابات الاقتصادية المستمرة على الصين.

هناك مخاوف صحية عامة مهمة يجب معالجتها. ولكن ما الذي دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى التصرف بهذه الطريقة؟ الذي كان وراء هذا القرار التاريخي في 30 يناير للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

(الصورة رقم 2 : المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس)

يكشف تحليلنا اللاحق (في الجدول الزمني أدناه) أن المصالح القوية للشركات المرتبطة بشركات الأدوية الكبرى Big Pharma ووول ستريت Wall Street ووكالات الحكومة الأمريكية كانت مستفيدة من قرار منظمة الصحة العالمية بعيد المدى.

ما هو على المحك هو تحالف “Big Pharma” و “Big Money” ، بموافقة إدارة ترامب. تم اتخاذ قرار إطلاق جائحة مزيف تحت إدارة منظمة الصحة العالمية في 30 يناير ، قبل أسبوع في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي (WEF). كانت العملية الإعلامية هناك لنشر الذعر الصريح.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي قرّرت فيها منظمة الصحة العالمية التصرّف بهذه الطريقة.

تذكروا الظروف غير العادية المحيطة بوباء إنفلونزا الخنازير H1N1 في أبريل / نيسان 2009.

ساد جو من الخوف والترهيب. تم التلاعب بالبيانات.

واستناداً إلى بيانات غير كاملة وقليلة ، توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، مع ذلك ، أن: “يمكن أن يصاب ما يصل إلى ملياري شخص بالعدوى خلال العامين المقبلين – ما يقرب من ثلث سكان العالم.” (منظمة الصحة العالمية كما ذكرت وسائل الإعلام الغربية ، يوليو 2009).

لقد كان منجمًا كبيرًا بالعديد من المليارات لشركات الأدوية Big Pharma بدعم من المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان

Margaret Chan.

في يونيو/حزبران 2009 ، أصدرت مارجريت تشان البيان التالي:

“على أساس … تقييمات الخبراء للأدلة ، تم استيفاء المعايير العلمية لوباء الإنفلونزا. لذلك قررت رفع مستوى الإنذار بجائحة الإنفلونزا من المرحلة 5 إلى المرحلة 6. العالم الآن في بداية جائحة الأنفلونزا عام 2009. … مارجريت تشان ، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ، جلسة إعلامية ، 11 يونيو 2009)

ماهي “تقييمات الخبراء”؟

وأكدت في بيان لاحق ما يلي:

“نقلت رويترز ، 21 يوليو / تموز 2009 ، عن مارغريت تشان ، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ، قولها: “يمكن لصانعي اللقاحات إنتاج 4.9 مليار جرعة إنفلونزا وبائية سنوياً في أفضل سيناريو”.

(الصورة رقم 3 : الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون (اليمين) يستمع إلى مدية منظمة الصحة العالمية آنذاك مارغريت شان خلال زيارة لمركز عمليات الصحة الستراتيجية SHOC في مقر منظمة الصحة العالمية في 19 أيار/مايس 2009 في وقت مؤامرة انفلونزا الخنازير)

مفاجأة مالية ضخمة لمنتجي لقاحات الأدوية الكبرى بما في ذلك GlaxoSmithKline و Novartis و Merck & Co. و Sanofi و Pfizer. وآخرون.

# الجدول الزمني لكورونافيروس

سبتمبر/أيلول 2019: الموقف الرسمي للولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية هو أن الفيروس التاجي نشأ في ووهان بمقاطعة هوبي وتم اكتشافه لأول مرة في أواخر ديسمبر. تم استجواب هذا البيان من قبل علماء

الفيروسات الصينيين واليابانيين الذين يزعمون أن الفيروس نشأ في الولايات المتحدة.

أشار عالم فيروسات تايواني شهير إلى الدليل على أن الفيروس يمكن أن يكون قد نشأ في مرحلة مبكرة ، قائلاً: “يجب أن ننظر إلى سبتمبر 2019”.

18-27 أكتوبر/تشرين الأول 2019: ووهان 2019: دورة ألعاب العالم العسكرية Wuhan 2019: CISM Sport Military World Games

(الصورة رقم 4: شعار دورة الألعاب العسكرية العالمية في ووهان)

وسائل الإعلام الصينية تشير (دون أدلة داعمة) إلى أنه كان بالإمكان إحضار الفيروس التاجي إلى الصين “من مصدر أجنبي” خلال دورة الألعاب العسكرية العالمية CISM.

وسيشارك 10000 جندي من 109 دول.

شارك

عسكري أمريكي في هذا الحدث لمدة 10 أيام.

(الصورة رقم 5)

18 أكتوبر 2019: حدث 201 Event 201)). بالتيمور. Coronavirus nCoV-2019 فرقة عمل المحاكاة والتأهب للطوارئ لوباء كورونافايروس كوفيد-19 ، مدرسة جون هوبكنز بلومبرج للأمن الصحي.

تمرين محاكاة من قبل شركات الأدوية والمرسسات المالية برعاية مؤسسة بيل غيتس ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

تمرين محاكاة لوباء فيروس تاجي يسفر عن 65 مليون قتيل. بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) يمثل مصالح المؤسسات المالية ، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس تمثل مصالح الشركات الدوائية الكبرى (بيغ فارما):

في تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، استضاف مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي تمرينًا منضدياً للجائحة يُسمى (الحدث 201) مع الشركاء والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. … بالنسبة لهذا السيناريو ، قمنا بتصميم نموذج لوباء فيروس تاجي خيالي ، لكننا ذكرنا صراحة أنه لم يكن تنبؤاً.

وبدلاً من ذلك ، ساهم التمرين في إبراز تحديات التأهب والاستجابة التي من المحتمل أن تنشأ في جائحة شديدة للغاية. لا نتوقع الآن أن تفشي nCoV-2019 سيقتل 65 مليون شخص.

على الرغم من أن تمريننا على الطاولة تضمن فيروسًا تاجيًا جديدًا وهميًا ، إلا أن المدخلات التي استخدمناها لنمذجة التأثير المحتمل لهذا الفيروس الخيالي ليست مشابهة لـ nCoV-2019. “نحن لا نتوقع الآن أن nCoV-2019 [الذي تم استخدامه أيضًا كاسم في محاكاة] تفشي المرض سيقتل 65 مليون شخص.

على الرغم من أن تمريننا على الطاولة يشمل فيروسًا تاجيًا جديدًا وهميًا ، إلا أن المدخلات التي استخدمناها لنمذجة التأثير المحتمل لهذا الفيروس الخيالي ليست مشابهة لـ nCoV-2019″

تزامنت العديد من أحداث nCoV-2019 مع ما حدث حقًا.

في حدث 201 محاكاة لوباء فيروس كورونا ، تم “محاكاة” انهيار الأسواق المالية بنسبة 15٪.

لم يكن “متوقعا” حسب منظمي ورعاة الحدث.

مبادرة القطاع الخاص. مشاركة المسؤولين التنفيذيين في الشركات والمؤسسات والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الأدوية و وكالة المخابرات الأمريكية CIA ومركز الأمراض الأمريكي CDC ولكن لا يوجد مسؤولو صحة نيابة عن الحكومات الوطنية أو منظمة الصحة العالمية. تم إجراء تمرين المحاكاة في نفس اليوم الذي تم فيه افتتاح دورة الألعاب الرياضية العسكرية CISM في ووهان.

(الصورة رقم 6 : صورة من تمرين مركز جونز هوبكنز لمواجهة وباء كورونا أجري برعاية بيل غيتس ومنتدى دافوس في تشرين الأول/أكتوبر 2019 !!!)

31 كانون الأول/ديسمبر 2019: اكتشاف الحالات الأولى من الالتهاب الرئوي والإبلاغ عنها في ووهان بمقاطعة هوبي في الصين.

1 كانون الثاني/يناير 2020: أغلقت السلطات الصحية الصينية سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة بعد أن ذكرت وسائل إعلام غربية أن الحيوانات البرية التي بيعت هناك ربما تكون مصدر الفيروس. ثم دحض العلماء الصينيون هذا التقييم الأوّلي.

7 كانون الثاني/يناير 2020: السلطات الصينية “تحدّد نوعًا جديدًا من الفيروسات” تم عزله في 7 يناير. تم تسمية الفيروس التاجي 2019-nCoV من قبل منظمة الصحة العالمية بنفس الاسم تمامًا الذي تمّ تبنّيه في تدريب مركز جونز هوبكنز-بيل غيتس- المنتدى الاقتصادي (دافوس) في 18 أكتوبر 2019.

11 كانون الثاني/يناير 2020 – أعلنت لجنة الصحة لبلدية ووهان عن الوفاة الأولى الناجمة عن الفيروس التاجي.

22 كانون الثاني/يناير 2020: منظمة الصحة العالمية. أعضاء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية “أعربوا عن وجهات نظر متباينة حول ما إذا كان هذا الحدث يشكل حالة طوارىء عالمية PHEIC أم لا”.

21-24 كانون الثاني/يناير 2020: مشاورات في المنتدى الاقتصادي العالمي ، دافوس ، سويسرا تحت رعاية التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) لتطوير برنامج لقاح. هذا التحالف CEPI هو شراكة بين بيل غيتس والمنتدى الاقتصادي العالمي. بدعم من تحالف CIPI ، ستقوم شركة Moderna التي مقرها في سياتل بتصنيع لقاح حمض نووي رايبوزي مُرسل (مختصره mRNA) ضد فايروسس 2019-nCoV ، “مركز أبحاث اللقاحات Vaccine Research Center (VRC) التابع للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ( ) ، وهو جزء من NIH ، يتعاون مع شركة Moderna لتصنيع اللقاح” NIAID

(الصورة رقم 7 : كلمة رئيس موظفي التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة الذي أعلن عن مشروع تطوير لقاح ضد كورونا وهو منظمة مشتركة بين بيل غيتس ومنتدى دافوس وجاء بعد أسبوعين من إعلان الصين عن بدء المرض التنفسي وقبل أسبوعين من إعلان منظمة الصحة العالمية للحالة كحالة طوارىء بلا مبررات علمية)

تم الإعلان عن تطوير لقاح nCoV لعام 2019 في دافوس ، بعد أسبوعين من إعلان 7 يناير 2020 ، وقبل أسبوع تقريبًا من الإطلاق الرسمي لحالة

الطوارئ الصحية العالمية في منظمة الصحة العالمية في 30 يناير. إعلان بيل غيتس-منتدى دافوس- تحالف التأهب للأوبئة عن اللقاح سبق إعلان الطوارئ الصحية العمومية لمنظمة الصحة العالمية (PHEIC).

30 كانون الثاني/يناير 2020: جنيف: قرّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض يشكل حالة طوارئ للصحة العامة ذات أهمية دولية (PHEIC). تمّ اتخاذ هذا القرار على أساس 150 حالة مؤكدة خارج الصين ، تم الإبلاغ عن أول حالة انتقال من شخص لآخر في الولايات المتحدة ، 6 حالات في الولايات المتحدة ، 3 حالات في كندا ، 2 في المملكة المتحدة.

حصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على دعم مؤسسة بيل وميليندا غيتس ، وشركات الأدوية الكبرى ، والمنتدى الاقتصادي العالمي. هناك دلائل تشير إلى أن قرار منظمة الصحة العالمية بإعلان حالة طوارئ عالمية قد اتخذ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (21-24 يناير) متداخلاً مع اجتماع لجنة الطوارئ في جنيف في 22 يناير.

حضر كل من مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس وكذلك بيل غيتس في مؤتمر دافوس 2020. وأعلن بيل غيتس عن التزام مؤسسة غيتس بتقديم 10 مليارات دولار للقاحات خلال السنوات العشر القادمة.

30 كانون الثاني/يناير 2020 صار تمرين المحاكاة يجري بصورة حيّة. أصبحت نفس المصالح والمؤسسات التي شاركت في تمرين محاكاة جونز هوبكنز في 18 أكتوبر أصبحت الجهات الفاعلة الحقيقية المشاركة في تقديم دعمها لتنفيذ الطوارئ الصحية العمومية لمنظمة الصحة العالمية (PHEIC).

31 كانون الثاني/يناير 2020 – بعد يوم واحد من إطلاق الطوارئ العالمية لمنظمة الصحة العالمية ، أعلنت إدارة ترامب أنها ستمنع دخول الرعايا الأجانب “الذين سافروا إلى الصين في آخر 14 يومًا”. يؤدي هذا على الفور إلى أزمة في النقل الجوي والتجارة بين الصين والولايات المتحدة وكذلك صناعة السياحة ، مما أدى إلى إفلاس كبير ، ناهيك عن البطالة.

وفوراً أطلقت على الفور حملة ضد الصينيين العرقيين في جميع أنحاء العالم الغربي.

أوائل شباط/فبراير: تم تغيير اختصار الفيروس التاجي من nCoV- 2019 (وهو اسمها تحت تمرين محاكاة جونز هوبكنز 201 في أكتوبر قبل تشخيصها في أوائل يناير 2020) إلى COVID-19.

28 شباط/فبراير 2020: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن حملة تطعيم ضخمة لمنظمة الصحة العالمية.

من كان وراء هذه الحملة: شركة الأدوية الشهيرة GlaxoSmithKline بالشراكة مع تحالف ابتكارات التأهب للوباء (CEPI). إنها شراكة بين بيل غيتس ومنتدى دافوس، وكلاهما كانا من رعاة “تمرين المحاكاة 201” في 18 تشرين الأول/أكتوبر. بدأت حملة تطوير اللقاحات قبل قرار منظمة الصحة العالمية بإطلاق حالة طوارئ عالمية للصحة العامة. تم الإعلان عنه لأول مرة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (21-24 كانون الثاني/يناير).

أواخر شباط/فبراير 2020. انهيار أسواق الأسهم ، ارتفاع في قيمة أسهم شركات الأدوية الكبرى Big Pharma.

أوائل آذار/مارس نتائج مدمرة لصناعة السياحة في جميع أنحاء العالم.

24 شباط/فبراير: أعلنت شركة Moderna Inc بدعم من تحالف CIPI أن لقاحها mRNA COVID-19 التجريبي ، المعروف باسم mRNA-1273 ، صار جاهزًا للاختبار البشري.

أواخر شباط/فبراير – أوائل آذار/مارس: الصين: يتعافى أكثر من 50٪ من المرضى المصابين ويخرجون من المستشفيات. 3 مارس ، تعافى ما مجموعه 49856 مريضًا من COVID-19 وخرجوا من المستشفيات في الصين. ما يعنيه هذا أن إجمالي عدد “الحالات المصابة المؤكدة” في الصين يبلغ 30448 حالة. (أي 80304 ناقص 49856 = 30448 (80304 هو

العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الصين (بيانات منظمة الصحة العالمية ، 3 مارس 2020).

5 آذار/مارس ، أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه خارج الصين تم الإبلاغ عن 2055 حالة في 33 دولة. ولا يزال حوالي 80٪ من تلك الحالات يأتي من ثلاث دول فقط (كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا).

تؤكد هذه الأرقام أننا لا نواجه حالة طوارئ صحية عالمية ، وأن احتمالية الإصابة منخفضة. وبناءً على تجربة الصين ، فإن علاج العدوى بالفيروس فعال.

7 آذار/مارس: الولايات المتحدة الأمريكية: عدد “الحالات المؤكدة” (المصابة والمستعادة) في الولايات المتحدة في أوائل مارس من 430 ، يرتفع إلى حوالي 600 (8 آذار/مارس).

قارن ذلك بالأرقام المتعلقة بفيروس إنفلونزا B العادي الذي يحصل كل شتاء: تقديرات مركز السيطرة على الأمراض للفترة 2019-2020 “ما لا يقل عن 15 مليون مريض بالإنفلونزا … 140000 حالة دخول إلى المستشفى و 8200 حالة وفاة. (وكالة The Hill الأمريكية للأخبار)

أوائل آذار/مارس: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يسارعان إلى “الإنقاذ”

ينصح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بأن “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أتاحا الأموال لاستقرار النظم الصحية والتخفيف من العواقب الاقتصادية للوباء”. هذا هو “الحل” النيوليبرالي المُقترح لـ COVID-19. خصّص البنك الدولي 12 مليار دولار في ما يسمى بـ “المساعدة” التي ستساهم في تراكم الديون الخارجية للدول النامية.

7 آذار/مارس: الصين: انتهى الوباء تقريبا

الحالات الجديدة المُبلّغ عنها في الصين تنخفض إلى ضعف الرقم. تم تسجيل 99 حالة في 7 مارس. تم تصنيف جميع الحالات الجديدة خارج مقاطعة

هوبي على أنها “إصابات مستوردة” (من دول أجنبية). موثوقية البيانات لا يزال يتعين إثباتها:

99 حالة مؤكدة حديثًا ، بما في ذلك 74 حالة في مقاطعة هوبي ، … شملت الحالات الجديدة 24 إصابة مستوردة – 17 حالة في مقاطعة قانسو ، وثلاث في بكين ، وثلاث في شنغهاي وواحدة في مقاطعة قوانغدونغ.

10-11 آذار/مارس: أعلنت إيطاليا إغلاق البلاد التام، تليها عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. نشر 30 ألف جندي أمريكي في الاتحاد الأوروبي كجزء من المناورات الحربية “الدفاع عن أوروبا 2020” الموجّهة ضد روسيا.

11 آذار/مارس: أمَرَ ترامب بتعليق جميع الرحلات عبر المحيط الأطلسي لمدة 30 يومًا من دول الاتحاد الأوروبي ، باستثناء بريطانيا. يتزامن مع انهيار أسهم شركات الطيران وموجة جديدة من عدم الاستقرار المالي.

16 آذار/مارس: تم اختبار لقاح Moderna mRNA-1273 على عدة مراحل مع 45 متطوعًا في سياتل بولاية واشنطن. بدأ برنامج اللقاح في أوائل شباط/فبراير:

“نحن لا نعرف ما إذا كان هذا اللقاح سيثير استجابة مناعية ، أو ما إذا كان سيكون آمنا. هكذا قالت الدكتورة ليزا جاكسون رئيسة الفريق البحثي في سياتل، وشدّدت على أن هذا هو السبب لقيامنا بالمحاولة”. “ولسنا في مرحلة حيث سيكون من الممكن أو من الحكمة فيها منح هذا اللقاح لعامة السكان.” (ا ف ب ، 16 مارس 2020)

# ملاحظات ختامية

نحن نتعامل مع أزمة عالمية معقدة لها آثار اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية بعيدة المدى.

لقد قدّمنا معلومات وقائعية بالإضافة إلى تحليل في شكل موجز يتفق مع “الحس السليم”.

من المهم أن يكون COVID-19 موضوع نقاش واسع الانتشار وأن “التفسيرات الرسمية” يتم تحديها بقوة.

نطلب من قرائنا توزيع هذه المقالة بالإضافة إلى مقالات بحثية أخرى في موقع بحث عالمي Global Research تتعلق بـ COVID-19 coronavirus على أوسع نطاق.

بيان من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي حول تمريننا الوبائي (الحدث 201) حول كورونافايروس (nCoV)

في تشرين الأول / أكتوبر 2019 ، استضاف مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي تمرينًا منضدياً للجائحة يُسمى الحدث 201 مع الشركاء والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. في الآونة الأخيرة ، تلقى مركز الأمن الصحي أسئلة حول ما إذا كانت تلك العملية الوبائية تنبأت بتفشي الفيروس التاجي الجديد في الصين. للتوضيح ، لم يقم مركز الأمن الصحي وشركاؤه بالتنبؤ خلال تمريننا على الطاولة. بالنسبة للسيناريو ، قمنا بتصميم نموذج لوباء فيروس تاجي خيالي ، لكننا ذكرنا صراحة أنه لم يكن تنبؤًا. وبدلاً من ذلك ، ساهم التمرين في إبراز تحديات التأهب والاستجابة التي من المحتمل أن تنشأ في جائحة شديد للغاية. لا نتوقع الآن أن تفشي nCoV-2019 سيقتل 65 مليون شخص. على الرغم من أن تمريننا على الطاولة تضمن فيروسًا تاجيًا جديدًا وهميًا ، إلا أن المدخلات التي استخدمناها لنمذجة التأثير المحتمل لهذا الفيروس الخيالي ليست مشابهة لـ nCoV-2019.

