أمانة مجلس الوزراء تنفي تخفيض الرواتب أو الاتجاه للادخار الإجباري

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، تغيير نظام الرواتب الحالي او تخفيضها أو الادخار لنظام الادخار الإجباري.

وقالت في بيان ، إنها تنفي التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين.

ودعت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الى عدم الإعتماد أو التعامل مع أية أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك.

وتناولت بعض وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين تصريحات لمسؤولين ونواب تفيد باتجاه الدولة نحو الادخار الاجباري او تخفيض رواتب الموظفين على خلفية انخفاض اسعار النفط.