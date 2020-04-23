استئناف واسط تصنع جهاز تعقيم للوقاية من كورونا

اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية الخميس، قيام الشعبة الهندسية في تلك الرئاسة من تصنيع جهاز تعقيم للوقاية من ‏فايروس كورونا‎ .‎

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان “كادر الشعبة الهندسية تمكن من تصميم وتصنيع جهاز تعقيم بتقنية ‏المتحسسات لتعقيم الاشخاص والاجسام من فايروس كورونا”.

واضاف ان “الية عمل الجهاز تعتمد عند دخول الشخص داخل بوابة ‏التعفير يقوم الجهاز باعطاء اشارة الى المضخة بالعمل على ضخ مادة التعفير بالنوزلات على الجانبي داخل البوابة وتوهج المصباح ‏الاحمر مما يدل على ان الشخص تحت التعفير وبعد اكمال عملية تعفير الشخص بالكامل يتوهج المصباح الاخضر لكي يعطي اشارة ‏للصمام الكهربائي والمضخة بقطع تدفق المادة مما يقلل من عملية استهلاكها‎ “.

وتابع انه “تم تنصيب الجهاز على البوابة الرئيسية لمجمع المحاكم لتعقيم وتعفير الموظفين والمراجعين حال ‏دخولهم وخروجهم من المحكمة”.‎

ولفت الى ان “الية تصنيع الجهاز كانت بجهود كادر الشعبة الهندسية حصرا دون الاستعانة بأي جهه معينة وبتمويل ذاتي من قبل ‏رئيس المحكمة ومجموعة من القضاة ولم يكلف خزينة الدولة اي مبالغ تذكر”.

