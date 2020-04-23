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اندلاع حريق داخل مستشفى شمالي بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل مستشفى شمالي بغداد.

وقال المصدر إن “حريقا اندلع، اليوم، داخل الطابق الثاني في مستشفى الكاظمية التعليمي”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكطر اسمه، أن “فرق الدفاع المدني تباشر باخماد النيران بالتزامن مع عمليات الانقاذ”، منوها الى أن “الحادث شبه مسيطر عليه”.

واشار المصدر الى أن “الدفاع المدني طلبت من خبير الادلة الجنائية التحقيق باسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى”.

وتندلع بين الحين والاخر حرائق في العاصمة بغداد والمحافظات بدوائر الدولة والمجمعات التجارية، دون معرفة الاسباب، فيما تعزوها المصادر غالبا الى حصول تماس كهربائي.

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