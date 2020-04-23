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بعد خرقهم للحجر المنزلي.. ادارة آرسنال توجه تحذيرًا للاعبيها

بعد خرقهم للحجر المنزلي.. ادارة آرسنال توجه تحذيرًا للاعبيها

وجهت إدارة نادي آرسنال الإنكليزي تحذيرًا للاعبي الفريق بعدما قام بعضهم بخرق قواعد الحجر المنزلي والعزل الصحي بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإنكليزي تم إيقافه منذ مارس الماضي، ولا تزال تعيش بريطانيا أجواء مقلقه بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

وخرج ثلاثي آرسنال من منازلهم وهم، جرانيت تشاكا ودافيد لويز، بالإضافة لـ المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي تم التقاط بعض الصور له في سيارته.

صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، نقلت تصريحات متحدث بإسم نادي آرسنال: “شكرًا لمن لفت انتباهنا إلى ذلك، سنتحدث مع اللاعبين”.

وأضاف: “لقد تحدثنا مع الجميع من قبل على اتباع ارشادات الحكومة، وأخبرنا اللاعبين بالكامل ضرورة البقاء في المنزل هذه الفترة”.

لاعبو آرسنال لم يكونوا أول من كسروا الحجر الصحي من اللاعبين، حيث أن لاعب تشيلسي ماسون مونت فعل ذلك، وأيضًا سيرجي أوريه وزميله موسى سيسوكو نجمي توتنهام.

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