تحذيرات من طبع عملات محلية

حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، من خطورة تأييد الحكومة لبعض المقترحات القاضية بطبع عملات محلية خارج غطاء البنك المركزي العراقي”، فيما قدم مقترحا للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.

وقال العطار في بيان إن “طبع العملة دون غطاء كارثة وفيها مجالات كبيرة للفساد إضافة إلى فقدان العملة الوطنية لقيمتها مقابل الذهب”.

وأشار العطار إلى أن “الموضوع عبارة عن مغامرة خطيرة وتنعكس أضرارها على الشريحة الوسطى اكثر من سواها”، مبينًا أن “العراق قادر على عبور هذه الأزمة وهي مؤقته مهما طال أمدها”.

وأقترح العطار ان “يتم الاستدانة من مبالغ الاحتياط في البنك المركزي العراقي على ان يتم التسديد فور تعافي النفط الخام في الأسواق العالمية وانتهاء أزمة فيروس كورونا”.