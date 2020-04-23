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تعرف على عدد ساعات الصيام في إقليم كوردستان ودول العالم

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان، حيث يبدأون فيه الصيام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، لعدد من الساعات التي تختلف من منطقة إلى أخرى حول العالم.

تتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى حول العالم، وهو بصورة تجعل المسلمين في منطقة بعينها يصومون ساعات أكثر من المسلمين في منطقة أخرى، إذ تصل في بعض المناطق لـ 20 ساعة وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة، اما في اقليم كوردستان فستكون ساعات الصيام حوالي 16 ساعة.

إضافة إلى تغير عدد ساعات الصيام بسبب الموقع الجغرافي، فإنها أيضا تتغير بمرور أيام الشهر، حيث يكون وقت الصيام في أول أيام الشهر مختلفا عن آخر أيامه.

يصوم المسلمون في عدد من المناطق حول العالم مثل تشيلي، في أمريكا الجنوبية، أقل من 12 ساعة، بينما يصوم آخرون 20 ساعة في عدد من المناطق.

فيما يلي أطول وأقصر ساعات الصيام في دول العالم:

– جرينلاند – النرويج – فنلندا (20 ساعة).
السويد – ألمانيا (أكثر من 19 ساعة).
الدنمارك – بولندا – بريطانيا – كازاخستان – بلجيكا – سويسرا (18 ساعة وأكثر).
رومانيا – روسيا – فرنسا – إيطاليا – أفغانستان – كندا (17 ساعة وأكثر).
إسبانيا – البرتغال – اليونان – الصين – كوريا الشمالية – تركيا – أمريكا – اليابان (أكثر من 16 ساعة).
المغرب – باكستان – إيران – العراق – لبنان – سوريا (16 ساعة).
نيوزيلندا – الأرجنتين – جنوب أفريقيا – أستراليا – تشيلي (أقل من 12 ساعة).

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