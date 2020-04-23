رابطة المرأة العراقية تدعم الأيتام والعوائل المهجّرة ضمن حملتها ( نتكافل .. نتكامل )

انتصار الميالي

تواصل رابطة المرأة العراقية حملتها الإنسانية تحت شعار ( نتكافل .. نتكامل ) لمواجهة أزمة وباء كورونا وبالتنسيق والتعاون مع الشرطة المجتمعية ( دائرة العلاقات والإعلام ) بدعم العوائل المتعففة والمتضررة من جائحة فايروس كورونا.

الحملة التي أطلقتها رابطة المرأة العراقية في شهر آذار الماضي مستمرة خلال شهر نيسان الجاري وبدعم عدد من المتبرعين الذين ساندوا الحملة ، واستهدفت العوائل المتضررة من الأرامل والايتام والمعاقين والعوائل المهجرة وعوائل العمال المتضررين من اجراءات الحظر للحد من خطر انتشار فايروس كورونا.

حيث تم صباح يوم الثلاثاء 21 نيسان 2020 دعم 50 عائلة من سكنة العشوائيات الذي تم الوصول إليهم عبر قاعدة بيانات أعدتها الشرطة المجتمعية التي تبذل جهداً استثنائياً بتعاونها مع منظمات المجتمع المدني في تشخيص الأسر التي هي بأمس الحاجة للدعم والرعاية.

الحملة استهدفت العوائل من سكنة العشوائيات في المناطق ( العبيدي – العابد – شهداء العبيدي – حي الرشاد – الكمالية – حي طارق ) هذا وستواصل رابطة المرأة العراقية بمساندة المتبرعين حملتها وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية للوصول الى العوائل التي بحاجة للدعم والمساعدة خلال هذه الأزمة التي تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الجهات المعنية والإسراع بتقديم الدعم للعوائل الفقيرة والأكثر تضرراً بسبب الحظر خصوصاً عوائل الكسبة والعمال بالأجر اليومي.

جدير بالذكر إن رابطة المرأة العراقية تساهم وبالتنسيق مع الكثير من الشخصيات المتبرعة في تلبية نداءات المحتاجين وفي مناطق متفرقة من ( الرصافة والكرخ ) وأطراف العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، بالإضافة الى دورها في التوعية وتوزيع المنشورات التي تؤكد على أهمية المحافظة على النظافة وعدم الاختلاط والالتزام بتعليمات وتوجيهات خلية الأزمة.