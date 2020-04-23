روما يكشف موقفه من بيع دغيكو بعد اهتمام ريال مدريد وإنتر ميلان

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، موقفه من بيع لاعبه إدين دغيكو، بعد الأنباء التي تم تداولها في الصحف بشأن بيعه.

وأوضح روما في بيانه: “نحن راضون للغاية عن إدين، خاصة في هذه الأوقات الصعبة، نحن لا نخطط لتغيير استراتيجية تطوير نادي كرة القدم ولم نفكر في إعادة النظر في عقدنا معه، معلومات الصحافة لا أساس لها من الصحة”.

يتقاضى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا 7.5 يورو سنويًا، وسينتهي عقده مع روما في 2022.

هذا الموسم شارك دغيكو في 32 مباراة مع روما، وسجل 15 هدفًا وصنع 9 أهداف.

جدير بالذكر أن الصحف أشارت إلى اهتمام ريـال مدريد وإنتر ميلان بالتعاقد مع دغيكو.