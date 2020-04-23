سكان بسماية يتظاهرون احتجاجًا على رفع أجور التنظيف والصيانة

خرج العشرات من اهالي مدينة بسماية بتظاهرة احتجاجا على رفع اجور التنظيف والصيانة من قبل الشركة المختصة، فيما أكدوا ورود تهديدات للسكان بمنعهم من دخول المدينة في حال عدم دفع المبلغ المطلوب.

وقال عدد من السكان في حديث مع (المدى) إن “الشركة المسؤولة عن الصيانة والتنظيف والتي تسلمت العمل في مدينة بسماية السكنية بداية الشهر الماضي، تحاول فرض جباية شهرية تصل الى 30 ألف دينار شهريا من كل شقة، في وقت كانت الشركة السابقة التي تدير عمل المجمع تفرض مبلغا اقل ومقداره 25 ألف دينار فقط”.

وأضاف السكان أن “الشركة الجديدة لم تقدم أي خدمات تذكر للمدينة واكتفت برفع النفايات فقط متحججة بانها لا تستطيع تقديم الخدمات حاليا بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا”، مبينين أن “المبلغ المطلوب يعد مرتفعا قياسا بالحالة الاقتصادية للسكان الذين لم يتم استشارتهم بشأن اختيار الشركة الجديدة او مناقشة اجورها في ظل اعتماد السكان على جهودهم الذاتية في التنظيف ومنها جمع التبرعات للإبقاء على جمالية المدينة وحدائقها”.

ولفت السكان الى “وجود تهديدات من قبل مسؤولي الشركة لكل شخص يمتنع عن دفع المبلغ المطلوب وذلك بمنع إدخالهم عبر البوابات الالكترونية لدخول المدينة التي تعتزم الشركة انشاءها”، مطالبين هيئة الاستثمار بـ”التدخل وحل الازمة واختيار شركة تناسب الوضع المعاشي لقاطني المدينة السكنية”.

وتتولى هيئة الاستثمار، إدارة مشروع مدينة بسماية السكنية، بنظام تقسيط الشقق على ساكنيها، فيما تتولى شركات خاصة التنظيف والصيانة داخل المدينة.