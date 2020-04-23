قرأت لكم 11

الشاعر صلاح عواد عبيد / شاعر شعبي عراقي

الاسم الفني صلاح عواد

من مواليد محافظة بابل/قضاء المحاويل

عضو مؤسس لجمعية البيت العراقي للشعر الشعبي

رئيس منتدى الشاعر الكبير الراحل طه اتميمي

له

حان الآن موعد يوم الحساب

مشينه وياكم لحد بيع البساط

بعد ما بينه صرنه ابضلكم تراب

حبسنه الدمعه حرمه أبيت العيون

انكشف هسه سترها وكظت الباب

حوافر خيلكم داسن عالحسين

وشمركم للسبايا ابكربله اشجاب

واحدكم توضه ابدم الأطفال

وصليتو وصفه الدينار محراب

كعدتو اعله الكراسي ابهيئة اصنام

وبدين المدري ياهو اصبحتو لعاب

جذاب اليكول اعتابنه ايطول

تره وياكم جزت مرحلة العتاب

نصيح الجتف هدل والحمل مال

ولگينه البرلمان ايعلل اسباب

المفروض الشعب يسكت لما انگوم

نسد باب العراق ابوجه الإرهاب

اذا مناك اجيت وبايع السيف

شني اتقشمر علي شايلك اگراب

موش ارهاب هذا اليكتل الناس

تره افراك الخبز عدنه اكبر ارهاب

الشعب بالمحنه حابس روحه بالبيت

تعال انطيني واحد دگ علي باب

المكابر بينه غصت واليتم زاد

يمته نشوف موقف من الاحزاب

الحصه اتبخرت ماندري لاوين

وسكتنه وگلنه يرجع باجر الغاب

انزه من علي سويتو هارون

وابن ملجم علنتو من اشرف انساب

لا يطلع المهدي البيت مامون

وكتاب الله انمسح من فوكه التراب

واحدكم إله أصحابه سووه

بس عوزه نبي ويحتاجله كتاب

كتال اهلي يمكم ليلته ايبات

صار اسنين سيفه ايحز بالرگاب

محتاجين موقف موحجي السان

السياسي الماصدك كلوله جذاب

اذا كلما نفك العين حجاج

دبشرني لون نلكاه لابو اتراب

وله أيضا

اسنين والوادم كلتني لمستحاي

فارش امتوني واعبر بالوراي

الجان بي خير العطش هسه اتبعوه

النهر كله تريده جي عنوانه ماي

وانه هسه اعرفت ليش يكول ابوي

بعمري ماصديت للماعنده راي

وكالي اشرحلك درس وافتهمه زين

اليرفس بصدر الگصب كاتله ناي

البده طاست ماي ذابحله رضيع

الساهم بگطع الشجر تابوته جاي

الينطر الصيده لحد متحط غشيم

كون اطك اجناحها وهيه ابسماي

كون افج الماي واعبر مستراح

ومايهمني الجان فرعون ابگفاي

وگال بالك للغشيم اتگله صار

وعلى اعدام الشمس لاتاخذ قرار

المشه ابسد الحايط ابنادم ثكيل

موشرط هذا البشر مطلوب ثار

وگال بالك تبتسم يم گبر امام

اليوصل العباس كون اصوابه حار

اليستحي امن الله البشر تنظرله نور

النيته سوده امبين ابوجهه الصفار

اليفرش الوادم درب خاطر يفوت

هذا اول من يطگ ظهره القطار

لاتحط واهس صفنتك بالنجوم

راح تجفل لوطلع وجه النهار

اليحلم ابقصر الاماره انطي مجال

وشوف يخلص عمره مايملكله دار

وله ايضا

ماكتلي الفراك اشگد

عفتني ابجفن ماينسد

حنين البيه عده الحد

بردت والصليل اشتد

صفنت والونين انهد

وعالمغيسل غصن زيتون وتمدد

اجه لعيد وعزيز الروح ماعيد

وكت خلاني اعيش ارمد

واتوجه اعله باب الدار

اذا عالعتبه ردت اصعد

متت وجنازتي بلاراي

جثه بكاع هيمه وخاف مالي احد

واسولف للجسد بسكوت لاتبرد…

فشله لعاش امس تنور

لوشح الحطب من حضنه يتبريد

شگللك تعال… منين افكلك باب

بلع ريجه التراب وخلص بابه انسد

طبع بالمگبره تاخذ وماتنطيك

شيرجع العزيز البالثره اتوسد

الملمهن سوه وانثرهن اعله الكاع

مودمعات اهيس سطره فوك الخد

تكظني المغربيه احجي اشيجي اعله البال

موسفان طبعي اشجابني اعله المد

ويني اوين تابوت وجفه وجناز

ويني اوين دمعه اعله المشه ومارد

جنت بيه ابتسامه بكل مسامه تفوت

وعفت بيه جوادر مالهن كل حد..

عشت حال اليتيمه الثوبها امسرد

عشت حال الوحيده وبيتها اتفرهد

عشت جثه بغيابك وامشي فوگ الكاع

يمحبوبي اليعرفك يفهم المقصد

وله ايضا

جنت جثه وبدي حطيتلك روح

واعرف اشلون اموتك بيدي واحييك

شعلتك نار وانته الكلك ارماد

ومثل ماوجريتك راح اطفيك

جنت تنزف خجل من توكف وياي

واشوفك ترتعد لوردت امر بيك

شعجب من بير گصتك وشل الماي

ونزعت المستحه الجانت تغطيك

ماجان بنخلتي اتمرجح الريح

بمزاجي انزع تمر من عثكي وانطيك

تمرعد ثوب كلبي امن السجاجين

غشيم وجبت جرحي وجيت اراويك

شفت وجهك ضحك مثل المجانين

عليه وماكلتلي اشمالك اشبيك

شني سيفك عليّ بس كلبك وياي

لومن تيهوك اتريد ادليك

نعم شلتك دمع مابين العيون

بس دمعه اشوكت مااريدن ابجيك

تحذر صفره اجتك تكتل الريح

ورق بابك يخنكك مايحاميك

انكسر سد مستحاي وفاض العتاب

جرد خركة اشراعك ماتنجيك

سهله وتنطعن بجفوف الاجناب

بس صعبه اليطعنك منك وبيك

حامد كعيد الجبوري

…..