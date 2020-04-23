هل فعلا الانكيليز صنعوا لنا مرجعيات شيعة مثل ما صنعوا الوهابية تابعة لهم،

نعيم الهاشمي الخفاجي (

كتب أحد الاشخاص واسمه جبار عواد اتهامات بالقول ( هل هناك تناغم بين السلطة الدينية وبريطانيا منذ سقوط الحكم العثماني بالعراق، ومن ضمن الاتفاق عدم السماح لاي مرجعية عربية بتزعم مرجعية النجف وبالتالي بقاء سلطة السنة بيد الوهابية الفرع الذي اوجدته بريطانيا أيضا للسيطرة على سنة العالم وبالتالي يكون الاسلام قد تم ايقافه وشغله بصراع داخلي بنسختين ايدتهما بريطانيا ولازالت أنها لعبة الامم التي يجهلها معظم مثقفونا) جاء شخص اخر من نفس الحزب الاممي العابر القارات ليكتب جملة أخرى على ما كتبه رفيقه الأول بالقول وبعد نشر صورة للمرحوم السيد عبدالعزيز الحكيم عندما كان رئيسا لمجلس الحكم واستقبل كوندليزا رايس مستشارة الامن القومي ويظهر خلفهم صورة السيد عادل عبدالمهدي، أقول إلى هؤلاء أن ماتفضلتم به هي مجرد اكاذيب انتم نسجتموها من خلال تفكيركم المبني على الكذب والتدليس ومحاولة استغفال عقول البسطاء ممن لاثقافة لهم ولا اطلاع لحقيقة ماجرى ويجري على الساحة العربية والاسلامية منذ سيطرة الانكيليز والبرتغاليين والهولنديين على سواحل الجزيرة العربية بفترة سيطرة الاتراك العثمانيين على العراق والجزيرة العربية، حيث عجز المحتلين إيجاد عملاء وخونة لهم من الشيعة العرب في سواحل شبه الجزيرة العربية مثل اليمن والبحرين والاحساء وعجزوا عن إيجاد عملاء من شيعة العراق يدينون بالولاء للمحتلين، القنصليات البريطانية الموجودة بالعراق بفترة الاحتلال التركي للعراق وبشهادة كتب لضباط مخابرات انكيليز عجزوا تجنيد علماء شيعة يوالون بريطانيا بل أن مرجع الشيعة الميرزا الشيرازي كان مقر المرجعية في سامراء قام السنة العراقيين بضرب الميرزا الشيرازي واخراج الدم من رأسه القنصل البريطاني ذهب إليه لكن مرجع الشيعة طرد القنصل البريطاني، وقد ذكر هذه القصة الكثير من الكتاب بكتبهم من ضمنهم صاحب كتاب اضواء على ثورة العشرين المؤلف كاظم العذاري وغيرهم، الشيعة رغم الاضطهاد والقتل الذي مارسه الاتراك بحقهم لكن قاوموا قوات الاحتلال البريطاني بل القائد العثماني التركي الذي قاتل في الشعيبة حلمي بيك قال بمذكراته كم نحن مخطئون عندما اضطهدنا الشيعة والنتيجة هم الوحيدون الذين بقوا يقاتلون معنا على عكس حلفاءنا السنة العرب الذين تحالفوا مع قوات الاحتلال البريطاني لقتالنا،

قرأت منشور الكذاب الاشر والذي اسمه جبار كما أشرنا إليه سابقا والصديق الأستاذ ادهم أعاد النشر ولم يضيف إليه شيئا لذلك كلامي هو للرد على صاحب المنشور الأصلي وليس للرد على الصديق الأستاذ ادهم والذي يطرح آرائه الجيدة من خلال مقالاته الرصينة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما ذكره صاحب المنشور، منشوره يحتوي الكثير من تناقض بالطرح للاسف

غير صحيح ما كتبه الاخ مجرد اتهامات باطلة ونقطة ضعف الشيعة رفض مرجعياتهم الاتصال في القوى الاجنبية، وكنت اتمنى كلامه حقيقة، الفرس أمة منتجة كل أئمة مذاهب السنة هم فرس وكذلك أئمة الحديث هم من الفرس، عندما تشيع الفرس أيضا أبدعوا وقادوا الشيعة وهذا دليل الفرس أمة حية مبدعة، وإذا أحد دمر الشيعة العرب هي الأنظمة العربية الطائفية الشوفينية وعلى رأسهم نظام صدام الجرذ الهالك الذي اعدم مئات آلاف شبابنا وهجر مئات آلاف من الشيعة من الفيليين بحجج واهية طائفية وغالبية من تصدر المشهد السياسي لقيادة حزب الدعوة والمجلس الأعلى هم من الإخوة المهجرين ولولا صدام القذر لما حدث ذلك، انا لست شوفيني لكن محاولة تحميل كل المصائب الشيعة العراقيين العرب كل المشاكل والقول ان بريطانيا لاتريد مرجع عربي كذبة كبرى هههه الذي اضطهد الشيعة العرب الانظمة العربية الفاشستية الطائفية العنصرية،

بريطانيا صنعت الوهابية اقرأوا مذكرات وزير المستعمرات المستر همفر وقد أشار بنفس المذكرات أن بريطانيا دعمت الحركة البهائية في الأوساط الشيعية لكن استطاع الشيعة إنهاء وتحجيم دور البهائية على عكس الوسط السني الذي بات بقيادة الوهابية، للاسف نحن بزمن انعدمت به الاخلاق واصبح الصدق حالة نادرة من الصعب تجد من يتبنى الصدق من الكتاب والصحفين العرب والمسلمين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.