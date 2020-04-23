وزير الداخلية: هنالك جهود كبيرة من اجل تقليل حالات العنف الاسري

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري، أن هنالك جهود كبيرة من أجل تقليل حالات العنف الاسري.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان “الياسري عقد اجتماعاً مشتركاً على مستوى عالٍ بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة ومديرة دائرة تمكين المرأة التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء”.

ودعا الياسري بحسب البيان، ملاكات الوزارة الى “التنسيق مع السلطة التشريعية والتعاون على مختلف المستويات من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة المرأة ووضع حد للعنف الأسري”.

واستعرض وزير الداخلية “الخطط التي تتبعها الوزارة لأجل التقليل من حالات العنف الأسري”، مؤكداً أن “مديرية حماية الاسرة والطفل تستقبل الشكاوى كافة على الخط الساخن (139) ‪وتتعامل معها بكل مهنية وان كل القضايا الأسرية متابعة بأهتمام كبير”.

وأشار إلى أن “هنالك جهود كبيرة من اجل تقليل حالات العنف الاسري”، مؤكداً على “ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام بهذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استشراء ظاهرة العنف الأسري”.