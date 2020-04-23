وكيل وزارة الصحة: الفيروس يترصد في كل مكان ولا نشعر بالاطمئنان ابدا

أكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي، الأربعاء، أن وباء فيروس كورونا يترصد في كل مكان، مشيرا الى أن مسؤولي القطاع الصحي لا يشعرون بالاطمئنان أبدا، فيما حذر من “التساهل والتراخي” في مواجهة الوباء.

وقال الفلاحي إن “العراق اتخذ اجراءات غير مسبوقة منذ بداية الوباء كإغلاق الحدود والسفر والحظر للحد من إنتشار الوباء الذي ينتشر بالتجمعات طيلة الفترة”، مشيراً بالقول “نحن عندما قررنا وتم تصديقه القرار (رفع الحظر جزئيا) راهنّا على وعي المواطن العراق”.

وأضاف الفلاحي، أن “الفيروس يترصد في كل مكان ونحن لا نشعر بالاطمئنان أبدا”، لافتا إلى أن “اليوم مستوى الازدحام أقل من يوم أمس أي اليوم الأول لفتح الحظر، وهذا شيء جيد، إلا انه إذا لم يتم اخذ بالحسبان خطورة الموضوع قد نتخذ في قادم الأيام إجراءات مشددة أكثر”.

وتابع، “هذا الوباء لم يكن متوقع من أي جهة بالعالم، والقطاع الصحي كان يعمل ضمن اجراءاته الطبيعية، وعندما حصل الوباء ولدينا خبرة متراكمة، من خلال انفلونزا الطيور وغيره، عمل الجميع بكل الجهد من اجل مواجهته”، منوها الى أن “العالم كله لم يكن مهيئ لجائحة كورونا”.

وأشار الفلاحي الى انه “ونحن خلال حرب مواجهة كورونا يجب ان يكون هناك شيء من التقدير والاحترام للقوات الأمنية بكل صنوفها لانها كانت خير معين لنا في تلك الحرب”، مؤكدا بالقول “الوعي هو السبيل الوحيد لمواجهة كورونا والقطاع الصحي وحده غير كافي”.

وأكد الفلاحي، أن “العراق من البلدان عالية التشافي من فيروس كورونا رغم اننا قريبون جدا من احدى البؤر الثلاث بالعالم وهي قم الايرانية، اضافة الى بؤرة ووهان الصينية وايطاليا”، محذرا مجددا من “التساهل والتراخي” في مواجهة وباء كورونا”.

يشار الى خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا قررت مؤخرا رفع حظر التجوال من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً بدءاً من امس الثلاثاء، فيما أشارت إلى أن رفع الحظر جاء لدواع غالبيتها إنسانية مراعاة لظروف محدودي الدخل، أكدت أن العمل وفتح المحال وحركة العجلات خلال رفع الحظر يخضع لشروط صحية يُعاقب ويغرم من لا يمتثل لها، منها ارتداء الكمامات والقفازات.