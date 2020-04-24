(أهمية اقليم العرب السنة..لشيعة العراق)..(الشيعة غير قادرين عن اخذ حقوقهم..فكيف يعطونها للسنة؟)

بسم الله الرحمن الرحيم

يخطأ السني العربي المظلوم والمسلوبة حقوقه.. ان حقوقه سلبها منه الشيعي العراقي.. وهو يشاهد كيف ملايين الشيعة خرجوا بوسط وجنوب العراق ومنها ببغداد يتظاهرون بانتفاضة تشرين منذ 2019.. ضد نظام وكر المنطقة الخضراء.. ويتم قتل المتظاهرين بالدخانيات الخارقة لجماجم والرصاص الحي والتواثي والخطف والاغتيالات .. غير مقاطعة معظم الشيعة العرب بوسط جنوب الرافدين لانتخابات 2018 .. وكالعادة تنتج حكومات وبرلمان بالتزوير باعتراف السياسيين.. كعادتهم سواء شارك الناخبين بأكثريتهم او لم يشاركون.. نفس (الزمر السياسية تهيمن على السلطة)..

ملخص الفقرة السابقة (الشيعة غير قادرين على اخذ حقوقهم من مافيات الاحزاب الاسلامية ومليشياتها) فكيف يمكن لهم ان يعطون حقوق العرب السنة؟

ثانيا: (اقليم العرب السنة) ليس ضد الشيعة.. كحال (اقليم كوردستان) ليس ضد الشيعة والعرب

فاقليم العرب السنة لحماية الشيعة من شرور السنة.. قبل ان يكون حماية السنة من شرور الشيعة.. فمن يجعل الاقليم كأنه ضد الشيعة.. او لحماية السنة من الشيعة.. هو يضر بخطاب التوعية للاقليم ويخدم اعداء السنة العرب.. فالاقليم العربي السني هدفه انهاء الصراع بين المكونات (الشيعة العرب والاكراد والسنة).. بحيث كل مكون يمد رجليه على كد غطاه.. ويطمئن بمنطقة اكثريته.. (كالكورد بكوردستان) اطمئنوا على وجودهم بالاقليم.. فاستوعبوا مئات الاف العرب والتركمان والمسيحيين كسياح وحتى كنازحين.. بعد ذلك.. لتصبح (منطقة امنه لكل العراقيين) ..

بالمحصلة: (اي خطاب يعرض اقليم العرب السنة) لحماية السنة من الشيعة.. او لمواجهة الشيعة.. فهذا الخطاب اقرب للمتطرفين السنة لكسب حواضنهم كداعش والقاعدة منها لمشروع حضاري مثل فدرالية غرب الرافدين.. وحاضنة داعش والقاعدة من المتطرفين السنة (اقرب اليهم مشروع دولة الخلافة السنية الكبرى منها لاقليم عربي سني بغرب الرافدين)..

فالحق يقال (اقليم العرب السنة) يجب على متبنيه ان يجذبون النخب العربية السنية بخطاب برغماتي واعي.. لارسال رسالة للشارع الشيعي العربي لكسبه لمشروع اقليم غرب الرافدين.. بالقول:

(هل يقبله العقل.. ان يرضى السني .. بالبديل الشيعي لاهل السنة عن داعش والبعث والقاعدة..) المتمثل:

– رئيس وزراء محسوب شيعيا، باعترافكم لا يمرر الا بموافقة اجنبية ايرانية.

– وحشد ايراني الولاء عراقي التمويل باعتراف قيادات مليشة الحشد الذين يجهرون بولاءهم لايران ولخامنئي..

– لا يحق للسنة العرب بتاسيس اقليم عربي سني.. بينما يحق ذلك للاكراد باقليم كوردستان.

– لا يحق للدول الاقليمية السنية كتركيا والسعودية والاردن .. الخ التدخل بشؤون العراق ودعم السنة.. وفقط الحق لايران.. ان تتدخل بشؤون العراق وتفرخ مليشيات تجهر بالولاء لايران، وتضع صور زعماء ايران بشوارع العراق..وترفع الاعلام الايرانية بكراديس مسلحة بنص بغداد..

– يحق لايران ترشيح رئيس وزراء العراق؟

ثالثا: اقليم العرب السنة..الدعوة له ليست دينية..(فالسني مع ان يحكمه شيعي) لكن بشروط:

هذه الشروط غير متوفرة اصلا.. فلو كانت متوفرة لكان تمتع الشيعي العربي بحقوقه.. قبل غيرهم.. ونقصد بالشروط:

1. ان يكون عادلا

2. ان يوفر للعربي السني فرص العيش الكريم

3. ان لا يضطهد السني على عقيدته

4. ان يكون نزيها

5. ان لا يكون عميلا لاي دولة اجنبية

6. ان لا ينشر فصائل محسوبة شيعيا بمناطق سنية

7. ان لا يجعل المثلث السني ممر بري لطهران للمتوسط لخدمة مصالح ايران القومية العليا.

8. ان يكون وطنيا

9. ان يعمر مدن السنة العرب بالغربية..

10. ان لا يبقي نازحا ولا مشردا الا ووجد له بيتا وعملا يحفظ كرامته..

هذا بعض من فيض.. فهل هكذا شروط متوفرة (لاي حاكم محسوب شيعيا) بارض الرافدين.. الجواب كلا.. اذن الاقليم العربي السني (اقليم غرب الرافدين) هو الحل الوحيد..

رابعا: ننبه (ملايين المسلمين السنة بالعالم.. يجلئون لدول يحكمها حكام غير مسلمين اصلا)

فملايين المسلمين السنة من شعوب اسيا وافريقيا وغيرها يهاجرون لاوربا المسيحية وامريكا وكندا واستراليا.. للتمتع بحياة حرة كريمة.. وفرص للعيش السليم.. (اذن الشاذين الذين يقولون لا يجوز ان يحكم السني شيعيا).. نقول هل لان الشيعي غير مسلم بنظركم.. فعليه ماذا عن المسلمين في الهند والمسلمين في اوربا وامريكا.. ؟؟ هل يعني على هؤلاء المسلمين السنة العودة لدولة المتخلفة الفاسدة التي تقمع الحريات .. وتسلب حقوق الشعوب السنية؟

خامسا: سؤالنا لكل سني عربي..

(لو خيرت بين ان يحكمك صدام السني بحروبه.. وبين ان تهاجر لالمانيا لتحكمك ميركل) ماذا تختار؟؟ ولو خيرت بين (ان يحكمك سني مثل القذافي او حسني امبارك.. او تهاجر لبريطانيا لتحكمك الملكة البريطانية).. الجواب بالتاكيد ان تهاجر لالمانيا او بريطانيا.. اذن مطلب اقليم العرب السنة .. هو ليس لان غير السني يحكمه.. بل لضمان حقوق السنة العرب وضمان امنهم عبر الاقليم.. كما فعل الاكراد.. باقليمهم..

سادسا:

بمعنى (اقليم العرب السنة) يسحب البساط من تحت اقدام (المتطرفين السنة وفاسديهم)

فالمكونات المتصارعة بارض الرافدين.. تركبهم كتل سياسية مستغلة الصراعات.. فتقدم نفسها حماة المذهب والطائفة.. الخ.. وفي حقيقتهم سراق المذهب والطائفة وقتلتها.. ولكن لو تحققت الاقاليم الفدرالية الثلاث ومنها اقليم غرب الرافدين (اقليم العرب السنة).. سيسحب البساط من تحت اقدام الكتل السياسية السنية (لان الاقليم اكثرية سنية عربية) فتسقط فرضية (سني فاسد ارهابي خير من شيعي رافضي صفوي).. فتحموننا بعد ذلك ممن بالاقليم؟ ونحن السنة اكثريته.. بمعنى (السني العربي سينشغل بمحاسبة كتله السياسية وقطع رؤوس المتطرفين السنة كداعش والقاعدة).. كما في 50 دولة سنية بالعالم لا تستطع داعش ان ترفع راسها الا وقطعت.. عبر جيوش وقوات امنية حكومية لتلك الدول السنية..

سابعا: (اقليم العرب السنة).. لحماية الشيعة العرب من (المتطرفين الشيعة العرب)

فهناك انحطاط فكري لدى شريحة من (المعممين الشيعة) فيروجون بان (رفض السني لحكم شيعي بدعوى ان الشيعة اكثرية) دليل طائفية السنة.. وهؤلاء لم ينتبهون ماذا عن الطائفية الحقيقية هي (فرض الشيعي لحكمه على مناطق الاكثرية السنية العربي بالمثلث الغربي)؟ ونسال (هل حكم الاكثرية الشيعية موجود على اقليم كوردستان) فلماذا تريدون فرض حكم الاغلبية الشيعية فقط على السنة العرب بالمثلث الغربي (الذي يمثل السنة العرب فيه اكثرية)؟

ثم ان الشيعة اقلية بكوردستان واقلية بالمثلث الغربي.. وفقط اكثرية بوسط وجنوب الرافدين.. اي الشيعة العرب ليسوا اكثرية عمومية بارض الرافدين.. فهذا الوضع يوجب الاقاليم الفدرالية الثلاث لحل ازمات العراق..

ثامنا: اخاطب (فقط السنة العرب العقلاء)..

هل تعلمون بان الاكراد لم يطالبون ببناء محافظاتهم التي دمرها صدام.. وعودة النازحين ومعرفة مصير المفقودين الاكراد.. بل طالبوا باقليم فدرالي لانفسهم.. فحققوا بعدها النهوض وعرفوا مصير ابناءهم وحموا انسفهم من متطرفي الاكراد من اسلاميين وقوميين.. قبل ان يحمون انفسهم من شرور المكونات الاخرى الغير كوردية.. وصدقوني لو البرزاني والطالباني شاركوا بالحكم بعد 2003 بدون اقليم كوردستان.. لكان حالهم حال المالكي والجعفري وبقية شلعة فاسدي شيعة الكراسي.. يسرقون والاكراد بكوردستان بلا مدن ناهضة ولا اعمار ولا استقلال ولا استقرار.. فلا حل لكم يا اهل السنة العرب الا تبني اقليم العرب السنة كقضية مصيرية..

تاسعا: للسنة العرب.. استفادوا من استراتيجية الاكراد .. (الاقليم ليس للانتقام)

فاستراتيجية الاكراد للمطالبة باقليم كوردستان.. (ليس الانتقام من العرب عن جرائم المركز ضد الاكراد) بل (حماية الاكراد باقليم من شرور المركز ببغداد).. وحماية (كل العراقيين بكوردستان) .. حتى وصل الامر بان عائلة صدام نفسها التي بطشت بالاكراد بالانفال وحلبجة وغيرها.. تحتضنهم اربيل وتوفر لهم الامن قبل ان يغادرون لخارج العراق.. بمعنى على (العرب السنة) ان يدركون اقليم غرب الرافدين.. هو لحماية العرب السنة من بطش المركز .. وحماية العراقيين جميعا باقليم العرب السنة..

عاشرا: وليعلم السنة العرب .. لو كان لديكم اقليم فدرالي بزمن صدام لما جرى عليكم ما جرى

واعطيكم مثل.. (الروس الارذوذكس) حكموا الاتحاد السوفيتي السابق من الفدرالية الروسية.. واقترفت جرائم ضد الشعوب السوفيتية بلغت اكثر من 40 مليون على يد (حكام روس).. فعندما تفكك الاتحاد السوفيتي.. استقلت روسيا كدولة قوية.. واستقلت الفدراليات السوفيتية كدول.. ولم تستطع تلك الفدراليات وشعوبها من الانتقام من الروس على جرائم الحكام السوفيت.. بمعنى (لو حكم السنة العرب بزمن صدام معتمدين على فدرالية بمثلثهم.. وليس على عشيرة صدام التكارتة وعلى زعيم اوحد صدام .. فسقط صدام سقط السنة معه)..

إحدى عشر:

نصيحة من شيعي عربي.. لكل سني.. (هذا الفلم لا يكون دافع لكم للانتقام من الشيعة)

اضع فلم .. لعملية قتل سنة عرب.. من قبل مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل..بل ليكون دافعا لفهم ما يجري.. (اين القضاء العراقي، كيف يتم قتل الناس بدون محاكمة ولا تهم).. من منح المليشيات القتل خارج ايطار القانون.. هذا كله دافع لاستقلالكم باقليم لحماية انفسكم من شرور العراق الواحد المركزي.. فجرائم الانظمة القومية العربية ضد الاكراد لم تدفع الاكراد للانتقام من العرب.. بل (اسسوا اقليم كوردستان لحماية انفسهم من شرور المركزية والمركز ببغداد)..وتذكروا داعش والقاعدة خسرتكم يا اهل السنة الكثير.. والخاتمة بخدمة اعداءكم..

اليكم هذا الفلم من بحر من الافلام:

جرائم المليشيات.. بحق المدنيين.. وقتلها للمشتبه بهم بدون محاكمة ولا تهم ولا قضاء

بمعنى (تحميل ما يجري بالمثلث الغربي براس الشيعة وليس المركز سيعرقل قيام اقليم العرب السنة.. لان انتم تريدون الاقليم من المركز.. وليس من الشيعة.. لان الشيعة العرب مسلوبة حقوقهم بوسط وجنوب اصلا.. (وهذه المليشيات التي قتلت بالمثلث الغربي.. هي نفسها من قتلت المتظاهرين الشيعة العرب بوسط وجنوب بالدخانيات الخارقة للجماجم والرصاص الحي والتعذيب والخطف والاغتيالات).. والحقوق تؤخذ ولا تعطى.. والاكراد لم ينتظرون بغداد او العرب ان يعطوهم حقوقهم او الاستقلال او يبنون مدنهم.. بل قاتل الاكراد نفسهم من اجل اخذ حقوقهم عبر تحقيق الاقليم الكوردستاني.

المحصلة:

كل من يحمل الشيعة مسؤولية ما يجري للسنة العرب.. ويعتقد ان ذلك ترويج بين السنة لتحقيق الاقليم.. اؤكد انه يضر بالسنة العرب والاقليم نفسه..ويدخل خطابة لخدمة داعش والقاعدة.. وكل من يحمل المركز مسؤولية ما يجري للسنة العرب ومحافظاتهم.. يخدم مشروع اقليم العرب السنة الفدرالي.. الذي هو حق مشروع لشعب غرب الرافدين..

اثني عشر: ردا على من يسال: (انت شيعي عربي لماذا تروج للاقليم العربي السني):

الجواب/ لان شيعة السلطة اليوم وحواضنهم.. مغرورين بالحكم المركزي.. فعمت عيونهم عن الحقيقة مثلما كان السنة وحكم صدام مغشية عيونهم بحكم العراق مركزيا .. ورفضوا اي مشروع للاقليم.. لذلك يجب ان نعمل سوية على خطاب عربي سني للاقليم.. لان من خلاله يمكن ان نوصل نحن دعاة اقليم وسط وجنوب الرافدين افكارنا للشيعة انفسهم.. باهمية اقليم وسط وجنوب للشيعة العرب وللعراقيين جميعا..

ثلاثة عشر: نبين الاستراتيجيات السنية الثلاث التي تبناها السنة بالعراق وفشلت ودمرتهم

1. حكم العراق مركزيا.. بحكم سني بواجهة علمانية.. قومية.. وفشلت وسقطت 2003

2. استراتيجية ضرب الشيعة بالمفخخات والقتل على الهوية (القاعدة) وفشلت

3. استراتيجية ابادة الشيعة والاطياف الاخرى من غير السنة كداعش وفشلت

تلك الاستراتيجيات لم تفشل فقط بل قلبت المجتمع الدولي كله ضدهم..

فلا خيار للسنة العرب الا اقليم غرب الرافدين.. وواهم من يعتقد ان هناك خيار اخر..

اربعة عشر: اسالوا انفسكم يا دعاة (اقليم العرب السنة) لماذا نجحت داعش بالتحشيد؟

لماذا الخطاب السني الداعشي وخطاب القاعدة استطاعت تحشيد السنة العرب وانتم لم تفلحون بذلك يا دعاة الاقليم بنفس القوة رغم ضرورة الاقليم للسنة؟ لماذا الخطاب البعثي حشد ايضا.. بين السنة.. وخاصة بين النخب.. لماذا الاخوان المسلمين والخطاب السياسي السني نجح بالوصول للحكم.. ضحكا على ذقون شرائح كبيرة من اهل السنة العرب.. اين الخلل بدعاة اقليم غرب الرافدين؟

لان بعض من يطرح الاقليم العربي السني..طرحه يخدم المتطرفين والبعثيين ويخدم مشاريعهم:

1. اذا طرح الاقليم لحماية السني من الشيعي.. لاقامة كيان للسنة.. (فالافضل للسني العربي الذهاب لقيام دولة الخلافة الاسلامية السنية) خير من اقليم عربي سني؟

2. اذا طرح الاقليم حتى يحكم العرب ؟ فهذا الخطاب يخدم البعثية والحالمين السنة بالعودة لحكم العراق كله عبر المركزية..

فعليه: لكسب الشارع العربي السني والاطياف الاخرى بالمثلث الغربي عليه ان يكون الخطاب واعي لا يخدم مشاريع الاخرين المتطرفين والبعثيين:

1. اقليم العرب السنة.. هو لحكم السنة العرب انفسهم بمنطقة اكثريتهم ..بالمثلث الغربي..وليس لاقامة دولة قومية شوفينية ..تميع الحدود.. كالبعثية والناصرية.. ولا اقامة دولة متطرفة اسلامية سنية لا تعترف بحدود الدول وتسبب بذلك تدخلات دولية تؤدي بالسنة العرب للتهلكة كما فعلت داعش باحتلالها الموصل من سوريا وميعت الحدود العراقية السورية..

2. اقليم العرب السنة.. يهدف لاحتواء شعب المثلث الغربي بكل اطيافه الجميلة (اليزيديين والتركمان والشبك والشيعة والمسيحيين.. والعلي اللهية)..الخ.. واعادة الاعتبار لهم كسكان الارض الاصليين.. وانهاء معاناة اليزيديين والاطياف الاخرى المتضررة من مجازر تنظيم داعش الارهابي.. كما استطاع الاكراد طمئنة كل القوميات والاديان بكوردستان.. رغم ان غالبية الاكراد سنة.. ولكن احتووا الجميع.

ثالث عشر: المضحك بدعاة وحدة العراق مركزيا من الشيعة والسنة

المضحك سنة عرب يقبلون البقاء مع شيعة موالين لايران.. وكورد مستقلين اصلا بكوردستان، ويرفضون قيام اقليم فدرالي لغرب الرافدين.

وشيعة عرب يقبلون العراق جزء من ايران.. ولا يقبلون قيام دولة او اقليم للشيعة العرب بوسط وجنوب الرافدين..

فكيف يمكن الاستمرار للشيعة العرب العيش بعراق مركزي مع كورد يريدون الاستقلال ومستقلين باقليم. .ومثلث سني عربي مضطرب بظل المركزية اصبح منطقة استنزاف لهم.. كما كانت كوردستان قبل 2003 يرسل خيرة شباب العراق لمستنقع جبالها ليعادون بتوابيت لمقابر النجف..

رابع عشر: اقليم العرب السني شعاره (اقليم يجمع ولا يفرق)..

فالدعوة لاقليم غرب الرافدين.. كدعوة اقليم كوردستان.. فالاكراد لم يطرحون الفصل بين العرب والاكراد.. بل اطروا الصراع بين بغداد وكوردستان.. وبعد استقلال كوردستاتن فدراليا استوعبت كوردستان مئات الاف العرب والتركمان وغيرهم.. بمعنى (اقليم العرب السنة) مطلب لحقوق مع نظام بغداد وليس مع الشيعة .. فبظل المركزية (تفككت الروابط بين الاطياف بالمثلث الغربي).. وحصلت مذابح.. واستفزازات.. وكلها بظل وحدة العراق المركزي..ولا يصحح ذلك الا باقليم فدرالي لغرب الرافدين.. تطمئن الاكثرية العربية السنية على وجودها وكرامتها وخصوصيتها بمنطقة اكثريتها على الاقل..

خامس عشر: (اقليم العرب السنة).. ومبررات وجوده:

1. قطع الطريق البري لطهران للمتوسط.. كرسالة رفض لجعل المثلث العربي مجرد ممر بري لطهران للمتوسط لبناء الامبراطورية الفارسية التي اعلن عنها يونسي المسؤول الايراني (بان ايران اصبحت امبراطورية وصلت للمتوسط والمندب وعاصمتها بغداد)..

2. رفض تواجد اي مليشيات خارج ايطار الدولة الرسمية المعتمدة بالدستور (الجيش والشرطة).. .. وخروج اي فصائل مسلحة تجهر بولاءها لخارج الحدود وتضع صور زعماء اجانب على واجهات مقراتها.. وينتمون لخارج الاقليم العربي.. (فلماذا كوردستان لا تسمح حتى للجيش والشرطة المركزية الاتحادية الدخول لكوردستان) .. بالمقابل يطلب من العرب السنة (ان تتواجد بارضيهم مليشيات معظمهم من وسط وجنوب).. ؟

3. ضمان حقوق العرب السنة وابناء (اقليم غرب الرافدين).. من ميزانية الدولة.. وضمان عودة النازحين والمشردين.. ومعرفة مصير المغيبين.. وضمان بناء مدن الاقليم العربي السني بجميع محافظاته.. كما فعل الاكراد بعد حصولهم على اقليم كوردستان..وخاصة بعد ان تبين بان (المحاصصة الحزبية كانت توزيع الكعكة بين كتل وشخصيات محسوبية سياسيا تسرق المال العام وتشرع ذلك لنفسها) وتبين حقيقة بان (الفدرالية هي الحل.. بمشاركة المكونات بحكم العراق وحكم كل مكون نفسه بمنطقة اكثريتهم بدون ان يتجاوز على حقوق المكونات الاخرى.. ويضمن بنفس الوقت عدم تجاوز المكونات الاخرى على مكونه)..

4. بعد (الحاق الفصائل التابعة للعتبات للقيادة العامة للقوات المسلحة وفصل ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي).. وهذا يؤكد ضرورة رفض تواجد مليشيات الحشد العشائري المحسوبة سنيا.. التي تتبع قيادة هيئة الحشد هذه الهيئة جميعهم قيادات محسوبين شيعة وجميعهم موالين لايران ومتجنسين بالجنسية الايرانية واكثرهم متزوجين من اجنبيات ايرانيات..

خامس عشر: كيف ان اقليم العرب السنة.. يدخل بمصلحة الشيعة بالعراق

1. انهاء استنزاف خيرة شباب الشيعة العرب بالمستنقع السني وسوريا.. الذين يستنزفون اليوم لتحقيق الهلال الايراني بمناطق سنية بغرب العراق وسوريا ذي الغالبية السنية.. علما (الشيعة العرب بالشرق الاوسط هم قوس شيعي وليس هلال) ونقصد (القوس الشيعي العربي يمتد من البحرين لسامراء نزولا للاحواز وطرفي الخليج) ..

2. انشغال الشيعة العرب بوسط وجنوب بحل مشاكلهم الداخلية واعمار محافظاتهم ومحاسبة الكتل والاحزاب والشخصيات المحسوبة شيعيا الاسلامية ومليشياتهم الذين حكموا فسادا وقتلا منذ 2003.. بعيدا عن معادلة (شيعي فاسد خير من سني ارهابي ناصبي) فاذا تحقق اقليم وسط وجنوب سيكون اكثرية شيعية (فلا يوجد بعد ذلك تخويف للشيعة من الارهاب السني) فتنتفي الحاجة لتلك المليشيات واحزابها.. ويسقط زيفها وكذبها..

3. ضمان وحدة الشيعة العرب باقليمهم الواسع الشيعي العربي من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. الذي اطلق عليه المؤرخين العرب (بالعراق العربي) تميزا له عن (عراق العجم) الذي يشمل ما تبقى من العراق ممتدا لتبريز..

4. اخذ الشيعة العرب زمام المبادرة بمواجهة التغول الايراني بوسط وجنوب العراق.. بالعمل على نهوض القطاعات الصناعية والزراعية و الخدمية.. والطاقة .. وبالتالي الاستغناء عن مخالب ايران الاقتصادية المستعمرة للاقتصاد العراقي..

5. استقلال اقليم وسط وجنوب فدراليا…سوف يجعل ايران تتقوقع داخل حدودها.. خوفا من التطورات الفدرالية بالعراق.. وخاصة ان اقليم غرب الرافدين سينهي احلامها بالوصول للمتوسط.. ومن جهة ثانية اقليم وسط وجنوب مجاور اقليم الاحواز الشيعي العربي ..المحتل من قبل ايران.. والثائر ضد الاحتلال الايراني .. وهذا بالمحصلة (حصول الشيعة العرب باقليم وسط وجنوب) سيدفع الشعوب الايرانية بالداخل للمطالبة بالفدراليات ايضا..

6. اقليم وسط وجنوب.. سوف يجعل الشيعة العرب يسارعون لجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته.. من اجل انشغال المرجعية بشؤون الشيعة بالعالم .. بعيدا عن الوصاية السياسية.. حتى لا تصبح (المرجعية مجرد ابناء مراجع متوفين او احياء، او احفادهم) كما هي اليوم ببقاءه جزء من العراق المركزي.. ويتصاعد التشكيك بدور المرجعية من قبل الشارع الشيعي نفسه بالعراق.. مما يؤثر على مكانتها بين الشيعة انفسهم.. فعليه (جعل مدينة النجف دولة كالفتيكان) هو ارجاع لهيبة المرجعية ولتأخذ دورها برعاية شؤون الشيعة علميا وانسانيا بعيدا عن التدخلات السياسية..

7. نطرح سؤال (لو اقليم وسطو جنوب.. سيكون مستعمرة ايرانية) نسال اليس العراق كله اليوم بظل وحدة العراق المركزي (مستعمرة ايرانية).. ولماذا ايران اذن ترفض جعل اقليم الاحواز وهم شيعة عرب اقليم فدرالي).. لماذا تقمع ايران الشيعة العرب بالاحواز.. وترفض ان يستقلون بدولة او اقليم) فهل يقعل تقبل ايران اقليم للشيعة العرب بوسط وجنوب العراق وترفضه للاحوازيين ؟؟ الا تدل تلك الاسئلة (الاقليم سينهي نفوذ ايران بالعراق) بالمحصلة..

سادس عشر: وردا على المتطرفين الاسلاميين من الشيعة والسنة..::

وردا على المتطرفين سنة.. والمتطرفين الشيعة.. تقولون كل منكما (الاسلام اولا) وتدعون (انكم تقبلون بالوطنية ولكن ليس مع الطائفة الاخرى .. لانهم يكفرون بها).. نسال اسئلة يمكن عكسها على الطائفة الاخرى:

– تقبلون بالوطنية ولكن ليس مع الشيعة؟

– وتقبلون بالوطنية ولكن ليس مع المسيحيين لانهم نصارى بدعوى (الاسلام اولا)؟

– وتقبلون بالوطنية ولكن ليس مع اليزيديين لانهم كفار بدعوى (الاسلام اولا)؟

– لنسال: تقبلون بالوطنية بالمحصلة ولكن.. مع وقف التنفيذ؟

– ليطرح سؤال (تقبلون بالوطنية مع من)؟

ليتبين بان (الوطنية بظل عراق واحد مركزي) اكذوبة كبرى

فصدام فشل بحكمه والعبرة بالخواتيم.. ولا يعني عدم سقوطه الا على يد امريكا.. بان ذلك دليل نجاح حكم السنة.. كذلك سياسيي شيعة الكراسي افشل الفاشلين مع شركائهم الكرد والسنة العرب.. (وهذا لا يعني بقاءهم هم ناجحين).. مما يتبين .. عدم وعي السنة باهمية اقليم العرب السنة .. هو ما جعله مشروع مؤجل)..

ونشير بان (المتطرفين السنة والمتطرفين الشيعة) هم من يرفضون الاقاليم الفدرالية:

فعندما تجلس مع شيعة رافضين للاقاليم..يقول لك (قابل نعطي للنواصب السنة اقليم)؟ وعندما تجلس مع السنة الرافضين للاقاليم..يقول لك (قابل نعطي للشيعة الصفويين الروافض اقليم وسط وجنوب) حتى يلحق بايران؟ قرة عينكم هسة اقليم وسط وجنوب اللي يسمعكم يظنه جزء من العراق بظل مركزيتكم..؟

المحصلة الاقاليم الفدرالية الثلاث هي الحل لسحب البساط، وجعل العراق نظام رئاسي فدرالي، وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته.. وتاسيس محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري .. وتفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية .. تلك الخطوات الاساس لبدأ مسار الحلول بارض الرافدين..

……………..

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم