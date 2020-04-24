اتساع المعارضة على حكومة الكاظمي بعد عرض التشكيلة الوزارية وقيادي يصفها بـ”المخيبة”

كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتساع المعارضة على حكومة مصطفى الكاظمي بعد عرض التشكيلة الوزارية، فيما وصف قيادي في الحكمة الكابينة بانها “مخيبة للامال”.

وقال المصدر ان “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يتمكن من الحصول على دعم كامل من الكتل السياسية خلال اجتماعه معها، ما اضطره إلى استئناف حواراته مع المعترضين الذين بدأت جبهتهم بالتوسع بعد عرض التشكيلة الوزارية”، مشيرةً إلى أن “الأمور لم تعد ميسَّرة أمام الكاظمي الذي جاء بأسماء مرضية لبعض القوى، إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى تحالفات أخرى”.

فيما عبّر القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، عن أسفه للكابينة الوزارية التي تم عرضها امس، وقال في تغريدة على موقع “تويتر”: “للأسف، الكابينة المقترحة إن صحّت مخيبة للآمال، مع احترامنا لبعض الأسماء فيها”.