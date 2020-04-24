الأول من مايو المقبل آخر موعد لاستلام طلبات الأطفال والشباب من الفئة العمرية 12 – 20 عاماً

(فن) تدعو الأطفال للانضمام إلى لجنة تحكيم الأعمال المشاركة في “الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب”

يُنظّم في دورته الثامنة خلال الفترة من 11 – 16 أكتوبر 2020 في الشارقة

الشارقة، 23 أبريل 2020

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة “فن” المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب في دولة الإمارات، عن البدء في عملية اختيار مجموعة من المبدعين والموهوبين اليافعين والشباب لتحكيم الأفلام المشاركة ضمن فئة الأطفال والناشئة في دورته الثامنة التي تنطلق خلال الفترة من 11 – 16 أكتوبر المقبل في الشارقة.

ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان اليافعين والشباب من الفئات العمرية 12 – 20 عاماً، ممن يمتلكون شغفاً بالفنون السينمائية ولديهم خبرة في مجالات التمثيل أو الإخراج أو الإنتاج أو كتابة السيناريو أو صناعة الأفلام بشكل عام، تقديم طلباتهم قبل الأول من مايو المقبل.

وحددت اللجنة المسؤولة معاييراً خاصة لاختيار المترشحين أبرزها أن يمتلكوا قدرات التفكير النقدي والإبداعي، ومهارات الخطابة والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب تمتعهم بالثقة والشخصية الاجتماعية والروح الإيجابية العالية.

وبعد انتهاء مرحلة الاختيار الأولية، تقوم اللجنة بإجراء مقابلات (عن بُعد) مع المرشحين الذين تم اختيارهم لتحديد القائمة النهائية التي ستقود لجنة المحكمين الواعدين في دورة العام الجاري من المهرجان والتي

تتشكّل من 40 إلى 50عضواً، في الوقت نفسه تنظّم اللجنة ورشة عمل تدريبية للمترشحين بعنوان “كيف تصبح محكماً واعداً”، تتضمن خمس جلسات خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين، تماشياً مع المنهج الإبداعي لمؤسسة “فن” والهادف إلى تحفيز الأطفال والشباب وتشجيعهم على تنمية مهارات التفكير النقدي وتعزيز نقاط القوة في شخصياتهم.

وكانت لجنة المحكمين الواعدين في دورة العام الماضي من المهرجان قد ضمّت 31 عضواً من الأطفال والشباب ممن أثبتوا قدرات ومهارات كبيرة في التقييم والنقد البناء، حيث جاء اختيار أعضاء لجنة المحكمين الواعدين في إطار رؤية المهرجان الرامية لنشر الثقافة السينمائية بين الأطفال والشباب من خلال تشجيع الناشئة على صنع الأفلام السينمائية التي تستهدف فئتهم العمرية وتقييمها.

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مرفق شعار مهرجان الشارقة الدولي للأطفال والشباب

نبذة:

ويعد “مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب” واحداً من أبرز الأحداث الثقافية التي تنظمها الشارقة، والمهرجان السينمائي الأول للأطفال والشباب في الدولة والعالم العربي، وتتوزع جوائزه على سبع فئات هي: أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة، وأفضل فيلم من صنع الطلبة، وأفضل فيلم إماراتي قصير، وأفضل فيلم خليجي قصير، وأفضل فيلم دولي قصير، وأفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم روائي طويل.

يُذكر أن مؤسسة “فن” انطلقت تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف تعزيز ودعم الفن الإعلامي متمثلاً بصناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك والرسوم المتحركة للأطفال والناشئة من إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف مؤسسة “فن” إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم، كما تهدف إلى دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات، والمؤتمرات، وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.