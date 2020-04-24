الانتظار في زمن الكورونا

في البداية أُقدم التهنئة الخالصة لكل من يصله كلامي هذا ، بمناسبة شهر الله رمضان المبارك ، وأدعوا الله مخلصاً ان يساعد في تخليص الأمة والناس من هذا الوباء الشنيع ، مع التأكيد من قبلنا على ان هذه السنة ليست ككل السنيَّن ، وليست أيامها كتلك الأيام ولا لياليها كتلك الليالي .

من هنا يأتي الانتظار في صف الموحدين كجزء من عقيدتهم وايمانهم وتطلعهم لغد افضل ، وحسبنا ما نقرئه في كتب التاريخ عن الفواجع والأوبئة والامراض والحروب ، وكلها مثبطات عزم وإرادة لكن الصبر و الثقة بالله وبدين الحق تجعل من كثير من المصائب تهون .

في احدى دروسه قال البرت أنشتاين وهو يعلمنا معنى الانتظار كجزء من نظرية النسبية ، مادام لها شقين موجب وسالب ، وفي الشقين هناك وجهات نظر تختلف بحسب نوع الانتظار ، ومن هنا نفهم ذلك القول التراثي بان الانتظار جزء من الاعتقاد ، وأختلف الناس في تفسير ذلك لكن السؤال الملازم للجميع هو بطبيعة الجواب نفسه عن لماذا الانتظار في الأصل ؟ ، فما يتعلق بطبيعة الانتظار من الخير والسعادة يجعل من الانتظار ممكنا ومقبولا مهما طال او بعدت علينا فيه الشُقة ، فرجاء المُنتظر ان تُحمل عنه الهموم والضيم والفقر والفاقة وقلة الحيلة والظلم ، أي إنه انتظار من اجل العدل والكرامة والحرية والعيش الرغيد والسعادة ، لهذا يصبر الناس وعيونهم تنظر إلى الغائب كي يحقق لهم ما عجزت عنه قدراتهم وعنف السنيين وسطوة الحكام ، ولهذا كان الغائب معصوما والأمل فيه ان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُلئت ظلماً وجورا ، هكذا تقول التراثيات من الاخبار ، والنقاش هنا في أصل الانتظار وليس في طبيعته وماهيته وكيفيته ، نحن إذن نتحدث عن فكرة الانتظار لا تعاريجها الكلامية والروائية التي لا تهمنا هنا في شيء .

ولم نرد الخوض في اصل اللفظ عند أهل اللغة وأهل الاصطلاح فذاك لا محل له عندنا هنا ، لعدم الحاجة ولأن موضوعنا يتناول فكرة – نسبية الانتظار – من حيث هي ، وفي هذا المقام يهمنا التعريج على موضوعة – انتظار الناس لدواء أو لقاح لفيروس كرونا – ، فلولا هذا الانتظار لتبدلت أحوال الحياة تماماً

ولقامة قيامة الناس اجمعين ، لكن انتظارهم للفرج يهون عليهم حجز الأيام والليالي وتباعد الاخوة والأصدقاء ، فكل الناس مهما تعامى البعض عيونهم وأعناقهم مشرئبة نحو التلفاز والاخبار ومماحكات الاعلام الافتراضي ،

لعل وعسى ان يأتي خبرا يهدأ تلك النفوس الجانحة .

والحق أقول لكم انا من هذه الجمهرة من الناس الذين يرتقبون كل خبر ، ويسألون الناس إلحافا لعل هناك ما يسر ، ولولا دواء الانتظار والامل بالفرج والثقة بصدق العلم وقدرة العلماء لكان الحال غير الحال ، ويعلمنا الكتاب المجيد ان نصبر مع عظم هزات الزمان ( فانا الجليس في بيتي ) ، يؤلمني حقاً ان أرى بيت الله العظيم مغلقة أبوابه ، وان مسجد النبي الأعظم دار الأمان قد سدت نوافذه ، وابكي حسرة على مقام الامام سيد الاوصياء وبنوه وقد غلقت ساحتهم وفضاءات دعاء المؤمنين بين جنباتهم ، لكننا أبداً لن نجزع طالما كان ذلك في مصلحة الناس والعباد ، وكم حزنت حين لم تقرع هذه السنة أجراس الرحمة في كنيسة المهد ، ولم تصدح الابواق عند كل كنيس في عيد الفصح ، فيا أيها الجبار المتعال نلوذ بك ، ويا واسع الرحمة نستعين بك ، ويا كبير الاحسان ، ويا حسن التجاوز نسألك بحق هذا الشهر الكريم من علينا بصبر واستقامة ، فأن في أسمك دواء وفي ذكرك شفاء ، غير حالنا إلى أحسن الحال يارحمن يارحيم ..

وكل عام وأنتم بخير

راغب الركابي