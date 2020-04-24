الا ترون كم أن هذا السؤال باهظ الكلفة في بلادي

د . خالد القرة غولي :

منذ ( 63 ) عام وأنا أستيقظ اليوم في تلك الظروف ، فزعةً من كوابيس تلاحقني ! ألا يحق لي بسؤال بسيط عن نعمة حياة آمنة ! لا اسأل عن مال ولا اسأل عن قصور ولا اسأل عن سيارة فخمة ! ولا اسأل عن رفاهية أو رحلات مكلفة ! ولا , ولا , ولا

…الخ , لاني عشت في كنف رجل فقير على كد حاله في منطقتي

( القطانة ) واحدة من الاحياء الشعبية الفقيرة في قلب مدينة الرمادي ، اطلب فقط بان اعبر الطريق الذي اضعته الان في بلادي من منزلي الى عملي ومن عملي الى منزلي من دون هاجس لغم أو انفجار أو كاتم صوت من حبيب يؤدي بحياتي أو حياة إي

شخص آخر , آلا ترون كم أن هذا السؤال باهظ الكلفة في بلادي , فخور بعراقيتي حتى النخاع والصميم مع هذا لديّ الحق في التبرؤ من تصرفات ساسة العراق الجدد كثر وأحزاب , لان الكل اليوم في جهنم , مضمونه ظني فجاء صادقاً ومعبراً عن رؤيتي المشابهة لأحداث بلادي , كأقدام

بعضهم على خطف مواطنين أبرياء وقتلهم على الهوية الطائفية من اجل إن يبقى جالسا على كرسي الحكم , اخجل من كوني عراقي وانأ أرى الشعب العراقي منقسماً إلى طرفين عنيدين لا يقبلان التنازل بينما القتلى يتهاوون كل يوم بالعشرات , اخجل من كوني عراقي وانأ أرى التعصب الديني

والسياسي والمذهبي والطائفي والحزبي والعشائري قائماً بآفاته بين العراقيين اخجل من كوني عراقي وانأ أرى بان العراقي تحول الى دمية متحركة مسيرة ضمن عصابات متناحرة , اخجل من كوني عراقي عندما أرى العراقي بات متعصباً لسياساته وعشيرته ومذهبه وقوميته , أكثر من تعصبه

لوطنه , اخجل من كوني عراقي عندما يرضى العراقي بان يكون عبداً لشخص واحد وليس لقضية وطنية , اخجل من كوني عراقي عندما يتهم العراقي شقيقه العراقي بالخيانة والعمالة لمجرد أن له رأيا يخالفه , اخجل من كوني عراقي عندما يستخدم الأعلام العراقي للتحريض وليس لإيجاد الوحدة

وأوجه التشابه بين مختلف العراقي , اخجل من كوني عراقي عندما اسمع التحوير لخطابات العراقيين من العراقيين أنفسهم , اخجل من كوني عراقي عندما ينسف العراقيون الحوار ويدعون الدعوة إلى التحاور , اخجل من كوني عراقي عندما يعاند العراقي ويكابر عن غير حق ويبقي الخاسر

أولا , اخجل من كوني عراقي عندما أرى زيف عراقيتك أيها السياسي الأرعن والمواطن المتعصب بل يكيل بك زملاء المهنة والأحبة والأصدقاء الأقارب والأعداء التهم الباطلة وقذفك بكلمات نابية يخجل منها الإنسان نفسه , اخجل من كوني عراقي عندا اجد عراقي يقتل اخيه عراقي , اخجل

من كوني عراقي فقط إمام الجميع ولكنني دائماً قلتُ وسأعيد كم هي قويه عراقيتي .. لله … الآمر