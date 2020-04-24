الحكمة: لم نقدم اي وزير في حكومة الكاظمي ومايقال محاولة لخلط الاوراق

أكدت كتلة الحكمة النيابية، الخميس، عدم تقديمها اي وزير في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، معتبرة ان ماتتناقله التقارير الاخبارية عن الامر “محاولة لخلط الاوراق”.

وقال النائب علي العبودي عضو الكتلة النيابية لتيار الحكمة، في بيان “نجدد التاكيد على ان الحكمة لم تقدم اي مرشحا للمكلف الكاظمي لشغل الحقائب الوزارية في حكومته”، نافيا “الانباء التي تحدثت عكس ذلك”.

واضاف العبودي ان “الحكمة اعلنت موقفها بشكل واضح سواء في اجتماعات القيادات السياسية مع الكاظمي او من خلال بياناتها الرسمية بتفويض رئيس الوزراء المكلف في اختيار فريقه الحكومي المأمول ولم يقدم اي وزير في حكومة الكاظمي”.

واعتبر ان “ماتتناقله بعض وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي يفتقد للمصداقية وياتي ضمن التشويش السياسي وخلط الاوراق”.