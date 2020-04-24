ايضا .. عن اسماء ورواد في الهيئات العليا

لأتحاد الطلبة العام في العراق

* رواء الجصاني

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نشرتُ قبل ايام، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية والسبعين لمؤتمر ساحة السباع ببغداد، بتاريخ 1948.4.14 حيث أعلن عن تأسيس اتحاد الطلبة العراقي العام، نشرت توثيقاً ضم اسماء العديد من الرواد في هيئات الاتحاد القيادية، موزعة على اربع مراحل زمنية..

وأتماماً للفائدة، والتأرخة الطلابية والوطنية العراقية، أعود هنا لأضافة خلاصات مما جاد به اصدقاء ومتابعون محترمون حول الموضوع، ممن شاركوا في بعض المحطات التاريخية لذلك الاتحاد الطلابي العريق، أو عايشوا عددا من نشاطاته على مدى عقوده السبعة الماضية، بهذا الشكل أو ذلك، وبهذا القدر او غيره، وبهدف أن تتكامل الصورة، ويتعزز التوثيق .. مع التنويه الى ان تسلسل الخلاصات قد ثُبتّ بحسب وروده زمنيا، وبالاسماء مباشرة مع حفظ واحترام الالقاب والمكانات:

* مالك حسن علي: لقد نسبت الى سكرتارية الاتحاد نهاية عام 1968 وحتى نهاية عام 1969 وذلك بعد سفر محمد الاسدي وفائزة الجواهري للدراسة خارج العراق .. وكان مكتب الجامعة يضم حينئذ يحيى علوان ومحمد السلامي ولؤي ابو التمن وسهابة الزهاوي .. كما كان في مكتب الثانويات الشهيد شيروان بالطة والفقيد علاء ابو العيس.. ..

واضاف مالك حسن علي: ومما يمكن استذكاره على هذا الصعيد انه عقد في بيت لؤي ابو التمن عام 1969 اجتماع موسع لمكتب السكرتارية، ومكتب الجامعة، لمتابعة خوض الاتحاد للأنتخابات الطلابية، والتسيق مع الاطراف الطلابية الأخرى .. ومما يمكن التوثيق له ايضا ان محمد النهر انتخب في الكونفرنس الرابع للاتحاد الذي انعقد عام 1969 سكرتيرا للاتحاد خلفاً لحميد برتو الذي غادر للدراسة في الخارج.. كما اتذكر اني ذهبت الى بغداد عام 1971 مندوبا عن فرع كردستان لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للأتحاد، الذي كان سكرتيره حينئذٍ مهند البراك..

* عادل حبة: من المهم الاشارة ايضا الى مشاركة جعفر اللبان وحافظ التكمجي وشامل النهر في نشاطات ومسؤوليات مهمة للاتحاد ما بعد عام 1958..

* فائز الحيدر: هناك اسماء اخرى من المهم توثيقها ومنها: راجحة الحيدر وكاظم عوفي، وكذلك صبحي مبارك الذي حضر الكونفرنس الاخير قبل المؤتمر الرابع عام 1967 .

*محمد جواد فارس: كنت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد عن الفرات الاوسط للفترة 1968-1970 وقد حضرت المؤتمر الرابع للاتحاد، وكذلك عدنان الاعسم ممثلا عن النجف ..

* سعــد الطائي: كان من ابرز قيادة الاتحاد عام 1965 ولحين انعقاد المؤتمر الرابع عام 1967 : حسن الشمري وجميل الحديثي وعبد الرحمن ابو عوف وضياء الشكرجي..

* لؤي ابو التمن: من البارزات في هيئات الاتحاد القيادية: رقية الخطيب وهناء ادور وفارعة…. ( من كلية الحقوق) ..

*حميد الظاهر: هناك اسماء عديدة اخرى من المهم عدم نسيانها، وسأقوم بتسجيل ذلك بهدف التوثيق لتاريخ الاتحاد..

* مهند البراك: خلال تكليفي بسكرتارية الاتحاد للفترة 1971-1975 اسجل ان الظروف القمعية والعمل السري ادت الى ان تكون الصلات بين اعضاء السكرتارية فردية ومتقطعة، ومتغيرة التركيب، ولغاية 1972-1973 .. واضافة للاسماء التي اوردتها المتابعة كانت هناك شخصيات اخرى منها: جنين النعيسي وصبيحة ….. ( من كلية الصيدلة) وكفاح الصائغ ويسار على شكر.. وعن الثانويات: خالد عبد علي، وعلي عزيزية ..

واضاف مهند البراك : في ظروف بالغة السرية بسبب الارهاب الفاشي كانت هناك نيّة اوائل عام 1979 لاعادة تشكيل الاتحاد، وقد برز خلالها القادة الطلابيون منعم راضي ثاني (كلية الجامعة التكنولوجية) وخالد يوسف متي (كلية الادارة والاقتصاد) وعلي ( الشهير باسم علي بوتو – كلية الاداب) وقد اسشهد ثلاثتهم لاحقا. وكذلك سعدي عبد الرحيم السعداوي (الجامعة المستنصرية).

* د. ب.ع: وهو مسؤول اتحادي مخضرم، لم يرغب بذكر اسمه، اكد ان هناك اشخاصاً اخرين كانوا في مراكز مسؤولة في الاتحاد اواخر الستينات ومنهم: نعيم الناشئ وحماد الخطيب ورضا عبد ولفتـة بنيان..

* جاسم المطيـر: انعقد المؤتمر الثاني للأتحاد في شباط 1959 وكنت عضوا في لجنته التحضيرية، ثم انتخبت في اللجنة التنفيذية للأتحاد مع مهدي عبد الكريم وماجد عبد الرضا وسعود الناصري. كما أنتخبت رئيسا لفرع الاتحاد في البصرة بعد المؤتمر ..

… وهكذا، وبعد تعقيبات وتعليقات وايضاحات الذوات المحترمين في السطور السابقة، مع حفظ القابهم ومكاناتهم كما أسلفت، تتوضح الصورة اكثر ويتوثق المزيد من المعلومات والاسماء، كما في السجل ادناه، المصحح وفقا لما ورد من اضافات، ومن المؤكد انه سيتكامل أكثر فأكثر من خلال الاضافات القادمة كما اتمنى:

* اولاً / اثناء الفترة 1948- 1958: 1/ عدنان البراك 2/ جعفر اللبان 3/ قتيبة الشيخ نوري 4/ ثابت حبيب العاني 5/ عبد الرزاق الصافي ..

* ثانياً / اثناء الفترة 1958- 1963: 1/ صاحب المرزا 2/ حافظ التكمجي 3/ جاسم المطير 4/ سعود الناصري 5/ شامل النهر 6/ عادل حبـة 7/ مهدي عبد الكريم 8/ مهدي الحافـظ 9/ ماجد عبد الرضا 10/ موفق الطائي 11/ نوري عبد الرزاق حسين …

* ثالثا / اثناء الفترة 1965- 1969: 1/ رقية الخطيب 2/ عطية الخطيب 3/ راجحة الحيــدر 4/ بخشان زنكنة 5/ فائزة الجواهري 6/ سهابة الزهاوي 7/ هناء ادور 8/ حسن الشمري 9/ حماد الخطيــب 10/ حميد برتو 11/ جمال أسد 12/ جميل الحديثي 13/ رضا عبد 14 / صلاح زنكنة 15/ عادل وصفي 16/ عبد الحسين شعبان 17/ عبد الحسين رمضان 18/ عزت ابو التمن 19/على العاني 20/ فائز الحيدر 21/ فارعة… ( من كلية الحقوق) 22/ كاظم عوفي 23/ لؤي ابو التمن 24/ سعدي السعيد 25/ لفتة بنيّان 26/ مالك حسن علي 27/ محمد الاسدي 28/ محمد جواد فارس 29/ محمد السلامي 30/ محمد النهر 31/ مهدي السعيد 32/ نعيم الناشئ 33/ نوروز شاويس 34/ يحيـى علـوان ..

* رابعا / اثناء الفترة 1969-1975 : 1/ رمزية جــدوع 1/ جنين النعيسي 2/ صبيحة ….. ( من كلية الصيدلة) 2/ أبراهيم عدوان 3/ ابراهيم المشهداني 4/ حسان عاكف حمودي 5/ خالد عبد علي 6/ رعد ستار 7/ رواء الجصاني 8/ صبار نعيم 9/ عبد الخالق أحمد 10/عصام الناصري 11/ علي عزيزية 12/ فيصل عبد الغفار العاني 13/ لؤي حسام الدين الالوسي 14/ كفاح الصائغ 15/ مهند البراك 16/ ناظم الجواهري 17/ ياسين … (من الجامعة المستنصرية) 18/ يسار على شكـر..

*** أخيـــرا ..

وفي ضوء ما سبق من سطور وفقرات، ثمة ملاحظات اظن بأن من الفائدة ان اوجزها في التالي، وعلى ذات الطريق، اي بهدف محاولة التوثيق الادق، والاشمل، ومنها:

– وردت في عدد من التعليقات والتعقيبات اسماء كريمة لنشطاء متميزين في هيئات الاتحاد المختلفة، ولم تُدرج في القائمة اعلاه لأنها عَنـتْ، خاصة، بالهيئات المركزية(العليا) في الاتحاد..

– كما من المهم الاشارة ايضا الى ان مهام ومسؤوليات الذوات الذين وردت اسماؤهم كانت في بعض الاحيان لفترات قصيرة، أو مؤقتة، ولا شك بأن انجاز التأريخ الموسع لنشاطات الاتحاد، سيوضح بشكل ادق مسؤوليات النشطاء واالقادة الطلابيين، ومواقعم ومهامهم وفترات عملهم..

– ومما يجدر التنويه اليه في السياق هو ان هذه المتابعة التوثيقة لم تؤرخ لنشطاء وكوادر ومسؤولي الاتحاد في الخارج، سواء ممثليه في سكرتارية اتحاد الطلاب العالمي، أو في لجنة التنسيق بين فروع الاتحاد في الخارج (الجمعيات والروابط الطلابية العراقية في نحو 25 بلدا، عربيا واجنبيا (**)..

– كما تجدر الاشارة الى ان هناك مرحلتين زمنيتين اخريتين تستحقان التوثيق: الأولى لسنوات 1979-2003 والثانية لفترة ما بعد 2003 وذلك بهدف المزيد من التأرخة لاتحاد الطلبة العام في العراق، وسواء داخل البلاد او خارجها، وعن مسؤوليه وكوادره، ومن بينهم راحوا شهداء بواسل، ومناضلين أشداء، وشخصيات باتت لاحقا تشغل العديد من المواقع والميّزات الاجتماعية او الاكاديمية او السياسية الوطنية..

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(*) لغرض التوضيح، ليس إلا، حول كيفية استقاء الكثير من المعلومات اعلاه، نوثق بأن كاتب هذه المادة (رواء الجصاني) كان مكلفاً بالعمل في سكرتارية الاتحاد للفترة 1971-1974 معنياً بشؤون الاعلام والعلاقات، الى جانب متابعة التشكيلات الاتحادية التنظيمية لعدد من الكليات والمعاهد ببغداد . كما انه – اي الكاتب – قد مثلّ اتحاد الطلبة العراقي العام لدى مقر سكرتارية اتحاد الطلاب العالمي ببراغ للسنوات 1979-1986 . وقد أُنتخب خلال الفترة ذاتها سكرتيرا عاما للجنة التنسيق، المسؤولة عن متابعة فروع اتحاد الطلبة العـام في الخارج .

(**) للكاتب متابعات توثيقية عديدة حول تاريخ الاتحاد منشورة على شبكة الانترنيت، ومنها:

1/ في عام 2011 مادة بعنوان ” جمعيات وروابط الطلبة العراقيين خارج الوطن 1978-2003.. ربـع قرن ضد الدكتاتورية والارهاب “.

2/ في عام 2016 مادة بعنوان “ربـع قرن في حركة طلابية مجيدة”..

3/ في عام 2018 مادة بعنوان “شهادات عراقية في تاريخ اتحاد الطلاب العالمي 1979-1989”..