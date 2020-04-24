تحرير مختطفة من اصول كويتية في الناصرية واعتقال الخاطفين

أفاد مصدر أمني، بتحرير مختطفة من اصول كويتية في الناصرية واعتقال خاطفيها.
وقال المصدر إن “قوة امنية تمكنت من تحرير مختطفة من اصول كويتية في قضاء الرفاعي بالناصرية”.
وبين المصدر أنه تم “القبض على الخاطفين والبالغ عددهم اربعة اشخاص بينهم ضابط”.
أفاد مصدر أمني، بتحرير مختطفة من اصول كويتية في الناصرية واعتقال خاطفيها.
وقال المصدر إن “قوة امنية تمكنت من تحرير مختطفة من اصول كويتية في قضاء الرفاعي بالناصرية”.
وبين المصدر أنه تم “القبض على الخاطفين والبالغ عددهم اربعة اشخاص بينهم ضابط”.
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