“رشح بصفقة من إحدى الشركات”.. مصدر: كتل ترفض تولي الخطيب وزارة الاتصالات

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن رفض كتل سياسية لترشيح حسن الخطيب لمنصب وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبيناً أن تلك الكتل تعتبر الخطيب انه “رشح بصفقة من قبل شركة تعمل في مجال الانترنت والاتصالات”.

وقال المصدر إن “عدداً من الكتل السياسية أبدت اعتراضها ورفضها لترشيح حسن شمس الدين الخطيب لمنصب وزير الاتصالات”، عازية السبب “لانها تعتبره انه رشح بصفقة من قبل إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات والانترنت”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “تلك الكتل أكدت أنها لن تصوت على منح الثقة للخطيب وزيراً للاتصالات”، مشيرة الى انها “طالبت باستبداله بشخصية مستقلة وغير مدعومة من قبل شركات من أجل مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة”.

وبحسب المصدر ان “عددا من الكتل هددت بكشف اسم هذه الشركة امام الرأي العام، اذا لم يتم استبدال المرشح لمنصب الاتصالات”.