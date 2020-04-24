رمضانُ فرصةُ الفوز

عبد الله ضراب الجزائري

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يا أمّة غرقتْ في الغلِّ والنِّقمِ … والدّهرُ سَرْبلَها بالذلِّ والألمِ

قد أقبلَ الخيرُ في شهرِ الصِّيام فلا … تنسيْ فضائل شهر البرِّ والكرَمِ

شهرُ المواساة، شهرُ الصّبر يرفعنا … نحو المراتب في الأخلاق والقيمِ

الصّومُ مدرسة ٌكبرى تعلِّمنا … فنَّ السُّموِّ وفنَّ السَّبقِ في الأممِ

الصّومُ صحّةُ أرواحٍ مزعزعَة ٍ… فتْحٌ يُحرِّرها من رِبْقةِ النَّهمِ

الصّومُ طُهْرٌ وعلْياءٌ ومَكْرُمة ٌ… يُحيِ الفضائلَ في الأموات والرِّمَمِ

الصَّوم ُموسم نُضجِ الرّوح إن صدقتْ … فيه العطايا من الأنوار والحِكمِ

الصّومُ مَشفَى لمرضى النّفس ينقذهم ْ… من القبائحِ والأدناس والظُّلمِ

أيّامه نفحاتٌ للهدى وبها … فيضٌ من الرُّوح والخيرات والنِّعمِ

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يا باغيَ الفوزِ أبوابُ الهدى فُتحتْ … أقبل وجدِّدْ سُموَّ الرُّوحِ والهِممِ

هيِّئ لصومك قبل الصّوم توبتَه ُ… فرِّشْ فُؤادك بالإخبات والنَّدمِ

داوِ الجوانحَ بالإيمان مُعتليا … مِعراجَ ربِّكَ مَرضيًا إلى القِممِ

وبَلْوِرِ النَّفسَ في صبرٍ يُحصِّنُها … عن النَّقائصِ والآثامِ والتُّهمِ

بادِرْ إلى الخيرِ كن غيثا يلوذُ به … أهلُ المعاناة ِفِي الجيرانِ والرَّحِمِ

بادرْ إلى النُّورِ في شوقٍ وفي أدبٍ … نوِّرْ فؤادَك بالأنوارِ في الكَلِمِ

لوْ جسَّدَ النَّاسُ أسرارَ الصِّيامِ لَمَا … عانَى الخلائقُ من بُؤسٍ ومن سَقَمِ

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أدركْ مصيركَ فالأيامُ زائلة ٌ… يا من تقابلُ أمرَ اللهِ بالصَّممِ

اذكرْ وفكِّرْ فكم في الدَّهرِ من عِبَرٍ … تدعو العقولَ إلى الإخباتِ من قِدَمِ

أين الذين طغتْ أوهامهم فعَمَوْا … قد بدَّدُوا العيشَ في لهْوٍ وفي زَخَمِ

أوهامُهمْ ذهبتْ ، أحلامهمْ خَسِئتْ … أجسامُهم بَلِيتْ في هوّةِ الرَّدَمِ

قد أهدروا فُرَصًا للفوزِ يَسَّرهَا … ربُّ الوجودِ فنالوا الخُلْدَ في الحِمَمِ