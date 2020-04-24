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صدور 70 أمر قبض واستقدام بحق متهمين من ذوي الدرجات العليا والخاصة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق متهمين من الدرجات العليا والخاصة، خلال شهر شباط الماضي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “70 أمر قبض واستقدام صدر بحق وزراء، وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير؛ بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها إلى القضاء”.

وأوضحت الدائرة أن “أوامر القبض والاستقدام صدرت بحق خمسة وزراء منهم وزير حالي، وخمسة من أعضاء مجلس النواب منهم ثلاثة حاليين، ووكيل وزير سابق، ومحافظينِ سابقينِ، وأربعة وعشرين مديراً عاماً، منهم تسعة حاليين، فضلاً عن (33) من أعضاء مجالس المحافظات”.

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